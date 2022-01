Quand Sadek faisait ses débuts devant Booba loin des clashs

Sadek lâche un gros freestyle face à Booba

Ces derniers mois Sadek et Booba ont agité la toile avec un clash assez virulent sur les réseaux mais au début de sa carrière le rappeur du 93 a réussi à se faire remarquer lors d’un freestyle devant l’ancien membre du groupe Lunatic. Kopp n’avait pourtant pas vraiment été emballé par cette prestation.

C’était le feuilleton de l’été dans le rap game, l’embrouille entre B2O et Dek-Sa ! Les deux rappeurs français ont multiplié les provocations et les insultes pendant plusieurs semaines notamment sur Twitter et Instagram puis lors de la venue du DUC à Dubaï pour des showcases les choses ont failli s’envenimer. Finalement aucune confrontation n’a eu lieu et en apparence les tensions se sont apaisées entre eux. Loin du clash d’aujourd’hui, Sadek s’est pourtant souvenu en 2020 qu’il a réussi à percer dans le game il y a quelques années avec un freestyle devant Booba.

Dek-Sa n’a que 14 ans à l’époque

« Merci à Mokobé de m’avoir tendu le micro ce jour là. A l’époque pouvoir rapper devant Booba et Kery James était du domaine de l’inimaginable » s’est remémoré Sadek au mois de mars 2020 en dévoilant la vidéo de ses débuts lors de l’événement Quai 54 en 2005. Une compétition de basket-ball de rue qui se déroule tous les ans à Paris depuis 2002. Il y a presque 17 ans Johnny Niuuum s’est fait repérer dans un battle animé par le rappeur du 113 sous les yeux de Kery James et Booba.

Avant de se faire reconnaitre, âgé de 14 ans, le jeune Sadek a tenté sa chance dans des battles avec des amis et en 2005 avant la finale du Quai 54. À l’époque Mokobé propose à des personnes du public de s’affronter dans des clashs en freestyle. Dek-Sa relève le défi, il réussit une belle performance et rencontre Hammadoun Sidibé l’organisateur de l’événement qui va devenir par la suite son producteur lui permettant même de signer en Major.

Une anecdote sur laquelle il se confie dans le titre « Mektoub » extrait de l’album « Les frontières du réel » paru en 2013 et révélant tous les détails de ses débuts dans les annotations des paroles du morceau pour le site Genius.