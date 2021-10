Sadek s’attaque à Booba avec des images privées de son ex

Après avoir décidé de ne plus répondre à Booba, Sadek est finalement revenu sur sa décision et le clash entre les deux rappeurs français se poursuit sur les réseaux sociaux. Dek-Sa a récemment annoncé attendre la venue de Kopp à Dubaï à l’occasion un showcase pour en découdre mais en attendant il s’en est pris à l’ex compagne de son ennemi avec une vidéo de sa vie privée.

Depuis plusieurs semaines Sadek ne lâche plus Booba, ils s’envoient tous les deux continuellement des piques sur Instagram et Twitter. Johnny Niuuum a même tenté de régler ce conflit en organisant un combat dans l’octogone, B2O a demandé à son rival de perdre 40 kilos pour accepter de se battre et Cyril Hanouna a voulu confronté les rappeurs en face à face dans TPMP mais cela ne s’est pas fait.

Sadek s’en prend à la vie privée de l’ex à Booba

Avant le concert à venir du DUC à Dubaï, le rappeur du 93 continue donc les provocations dans les stories Instagram et dernièrement il a ciblé l’ex petite-amie de B2O, Patricia. Pour narguer l’ancien membre du groupe Lunatic, il n’a pas hésité à relayer une vidéo de la jeune femme en train de faire la fête en boite de nuit dans une soirées alcoolisée. « Pendant que le daron est au boulot… la daronne est au goulot » a-t-il commenté pour se moquer d’elle.

Une pique étonnante de Sadek qui avait pourtant reproché il y a quelques semaines à Booba d’afficher des images de sa famille alors qu’il avait ensuite affirmé ne plus vouloir lui répondre. « Mes DM et mentions sont pleins de rappeurs. Encore une fois les amis, je ne suis pas nécrophile, laissez moi tranquille. Mentez vous à vous, même tant que ça vous fait plaisir. Dieu nous a donné le libre-arbitre. Chacun l’utilise comme il veut » avait-il assuré mais l’artiste originaire de Neuilly-Plaisance semble être revenu sur sa décision.