Rohff : pourquoi il subit un boycott de certains rappeurs

Rohff déplore le manque de reconnaissance de certains rappeurs en évoquant la crainte des clashs, sans citer explicitement son embrouille avec Booba comme source de discorde !

Rohff pense que certains n’assument pas de le citer

Près d’un mois après la parution de son 10ème album Grand Monsieur, Housni continue d’en assurer la promotion et vient d’accorder une interview dans laquelle il parle d’une absence de gratitude d’une partie de la nouvelle génération.

« Ils ont grandi sur mes sons, aucun d’entre eux ne me partage » déclare Rohff dans les paroles du premier couplet du morceau « Classic Man ». Le rappeur du 94 s’est confié sur cette phrase lors d’un entretien pour France Info. « Pas mal le sont, il faut le reconnaître. Quand ils sont invités à rapper sur Skyrock, Génération, Mouv’, ils sont nombreux à poser sur mes instrus. D’autres revendiquent Rohff dans leurs interviews. » commence-t-il à expliquer avant de regretter que ce n’est pas le cas de tous les rappeurs.

Des rappeurs n’osent pas feater avec Housni

« Mais à côté de ça, il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Parce que revendiquer Rohff aujourd’hui, c’est prendre parti vis-à-vis d’autres rappeurs » poursuit-il avant d’affirmer que certains n’osent pas travailler avec lui de peur d’être clashé. « Une collaboration, n’en parlons pas. Je suis sûr et certain que beaucoup ne pourront pas l’assumer. Peut-être de peur d’être clashé par la suite. » s’indigne-t-il avant d’ajouter « Comme dit Kofs, ceux qui ont grandi sur tes sons et qui ne le revendiquent pas, c’est parce qu’ils ont un patron ».

En conclusion de cette interview Rohff a également annoncé que son dixième album ne sera pas le dernier projet de sa carrière. « Non, il y a d’autres choses en préparation. » a-t-il répondu au journaliste à la « Et « Grand Monsieur« , c’est votre dernière bataille ?' ».

