Booba démonte Lucie Bernardoni écœurée par le rappeur

Booba fait la Une de la presse en France depuis son attaque contre Stromae ! Une affaire dans laquelle s’est immiscée la chanteuse Lucie Bernardoni pour s’insurger contre les propos du Duc et ce dernier vient de lui répondre dans plusieurs tweets pour s’en prendre à l’ancienne candidate de la Star Academy.

Lucie Bernardoni dénonce, Booba réplique !

Après la publication de B2O contre Stromae, Orelsan et Gims, Kopp en a remis une couche contre le Belge pour se moquer de lui. Lucie Bernardoni a poussé un coup de gueule contre le rappeur français de 45 ans dans une lettre ouverte publiée sur ses comptes Twitter et Instagram. « Une bonne grosse crise d’angoisse, une vraie, celle qui fait croire qu’on est en train de mourir , avec les sueurs, le coeur qui accélère, la totale » souhaite la chanteuse à Booba dans sa publication avant de poursuivre « Faut-il encore avoir la sensibilité et les neurones nécessaires pour qu’elle arrive. Et comme il le dit bien en description de sa bio Twitter : ‘Il va vous falloir des couilles et un cerveau’ Commençons par le cerveau. Pour le bien de tous ». Le tout en lui adressant directement le message : « Surtout, avertissez-nous quand la crise sera passée, Booba ».

Très actif sur les réseaux cette réaction n’a pas échappé à Booba. Il a posté un tweet avec la capture d’écran d’un article à ce sujet avec le titre « Menacée de mort pour avoir taclé Booba, Lucie Bernardoni dénonce « la haine gratuite » » et le commentaire « Elle m’a taclé? À quel moment c’était quel match? Légal ou pas le tacle? Elle a prit un carton? Elle a dit quoi cette gueuse? C’est une chanteuse? Elle chante quoi? Soyez fiers de vos faiblesses? Elle est en dépression? Y manquerait plus que la haine soit payante tiens!« .

« Ah c’est ça ta lettre ouverte? Okkk. Sois fière de cette défaite. Et Stromae le message à faire passer c’est “soyez fiers de vos qualités et combattez vos faiblesses” merci. On va tous mal faites pas chier! Oh putain maître Gims t’as pris un co latéral gratos » a ensuite déclaré B2O dans un autre tweet en mentionnant Lucie Bernardoni dont la lettre ouverte a été supprimée par Instagram.

