Ninho et Cardi B : le feat rêvé devient réalité

Une featuring inédit entre Ninho et Cardi B vous en rêviez ? Voici un aperçu de ce que cette collaboration pourrait nous offrir ! Un beatmaker vient de nous présenter un extrait de ce que cette connexion franco-américaine donnerait et cela avec réussite ! Depuis quelques temps les mashups inspirent les producteurs sur Youtube et se multiplient avec parfois un énorme succès auprès des internautes.

Cardi B et Ninho réunis sur un mix génial !

Au mois de novembre dernier à l’occasion de la promotion de son nouvel album Jefe, Ninho avait surpris toute le monde en confiant qu’un titre en commun avec Cardi B a failli se réaliser. « Elle était ouverte, après elle est tombée enceinte. Après, on a coupé le truc » a-t-il déclaré invité par Mouloud Achour dans son émission « Clique » pour parler de son dernier opus. La femme d’Offset a en effet donné naissance à son deuxième enfant au mois de septembre 2021 alors qu’un featuring avec N.I était en discussion quelques mois auparavant et qu’il a donc raté cette occasion unique de travailler avec elle en raison de la grossesse de la rappeuse américaine.

Les fans de N.I. peuvent se consoler avec la collaboration entre les deux artistes imaginée par un beatmaker du nom de Yo Ski Track et le Youtubeur EnKaa qui a nous déjà présenté plusieurs mashups entre des rappeurs français très réalistes comme dernièrement avec Ziak, Gazo, Maes, Freeze Corleone et Ninho. Cette fois-ci c’est un feat fictif entre ce dernier et Cardi B qui fait sensation cumulant plus 1 millions de vues en 2 semaines.

La vidéo reprend les titres « Jusqu’à minuit » et « YSL » de Ninho ainsi que les morceaux « Wild Side » et « Rumors » de Cardi B en mêlant des images extraites des clips des deux artistes.

