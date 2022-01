La Fouine envoie un message fort à Ninho

Ninho met tout le monde d’accord avec Jefe ! Le journaliste Mehdi Maïzi a récemment affirmé que N.I. pourrait « prendre » Drake en terme de rap pur et au top de sa forme, ce n’est pas La Fouine qui devrait dire le contraire. Laouni vient de valider le dernier opus du jeune rappeur français.

La Fouine kiffe et apporte sa force à Ninho

Ninho a conclu 2021 de la meilleure des manières avec le succès phénoménal de son Jefe qui en seulement en mois d’exploitation s’est placé dans les plus grosses ventes d’albums de rap français de l’année. N.I s’est positionné à la première place du Top Album la semaine dernière en affichant 16 855 équivalents ventes sur les 7 derniers jours. Il s’approche encore un peu plus d’un nouveau double de disque de platine avec son nouvel opus qui n’a pas laissé indifférent La Fouine.

Au mois de novembre 2020, La Fouine avait déjà témoigné de son respect envers le succès de N.I sur les réseaux avec l’extrait d’un inédit annonçant une « avalanche de punchline imminente » dans lequel il place la phrase, « La vie c’est dur comme être numéro 1 sans un featuring avec Ninho ». Cette fois-ci c’est suite à l’écoute de « Jefe » que Laouni a soutenu Ninho en postant une capture d’écran de l’écoute du projet avec le message « L’album est lourd » tout en mentionnant le recordman des certifications de singles en France qui a sans doute apprécié le geste.

La Fouine prépare une année 2022 très productive . « Bonne année et bonne santé à tous, merci à toute la team de votre soutien indéfectible, merci pour cette année et toutes les précédentes, je vous souhaite plein de bonnes choses plein de bonheur et restez branchés, l’année 2022 sera très productive paroles de Fouiny » a-t-il annoncé à ses fans sur Instagram pour souhaiter la nouvelle année.