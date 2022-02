Benash : pourquoi il a quitté le 92i ? Il pardonne à Booba

Où en est son clash avec Booba ? Benash s’est confié dans un long entretien sur les raisons de son départ du 92i et les causes de son différend avec son ancien mentor alors qu’il l’a publiquement attaqué l’été dernier suite à l’annonce du lancement de sa propre structure après avoir quitté le label de B2O.

En 2015, Booba a invité sur le hit « Validé » Benash avant de récidiver pour le single « Zer » en compagnie de Siboy pour son album « Nero Nemesis« . L’ancien membre du groupe 40000 Gang a rejoint à cette époque le 92i pour lancer sa carrière avant d’annoncer l’année dernière devoir payer lui même ses séances en studio et déplorer ne plus avoir le soutien de son label. Il a lancé son label nommé « Glaive Music ». Le DUC l’a ensuite attaqué à plusieurs reprises se moquant notamment de son nouveau style musical, un rap chrétien mais son ancien protégé n’a jamais répondu aux provocations et vient de s’expliquer sur ce conflit dans une interview postée sur sa chaine Youtube.

« Ce qui m’a poussé à quitter le 92i, on s’entendait plus, on avait plus exactement la même vision, quand j’ai fini mon projet NHB, moi et Booba on avait des désaccords sur la tracklist, on avait 2-3 sons qu’il voulait pas mettre et que moi je voulais, qui me tenait à coeur. » raconte Benash. « Après ça, Booba s’est retiré, il a dit que je devais voir avec son équipe, tout le monde a commencé à s’en mêler, la tracklist, c’était ni celle que je voulais, ni celle que Booba voulait. Donc le projet est sorti mais le coeur n’y était plus vraiment » développe-t-il ensuite.

Benash déclare par la suite que les désaccords avec Booba sont intervenus en 2019 lors de la réalisation de son second album solo « NHB« . « Je lui en veut pas mais il était moins présent, il avait aussi ses projets. Y’a eu des désaccords, on s’entendait plus, y’avait plus de dialogue, donc j’ai pris la décision de quitter le 92i même si j’ai essayé de faire en sorte que les choses se consolident, mais j’ai compris que ma place était plus là ».

Il est ensuite revenu sur les derniers clashs de Kopp en affirmant ne pas être rancunier et avoir décidé de le pardonner pour ses mots. « Faut savoir que y’a aucune guerre, y’a rien du tout. C’est vrai que y’a des screenshots qui sont sortis, des conversations téléphoniques aussi qui sont sortis, mais je lui en veux pas. Même par rapport aux conversations, aux insultes, je le pardonne pour ça. Moi aujourd’hui je suis différent, j’ai plus le même état d’esprit, je suis rempli d’amour, ça m’intéresse plus de faire la guerre à qui que ce soit » assure le rappeur de 27 ans.

« Je suis lui souhaite le meilleur, d’être heureux, mais on est plus en contact, il fait sa vie, je fais la mienne, et je lui souhaite tout le meilleur du monde » conclu-t-il sur cette embrouille avec B2O.