Maes se chauffe violemment avec Bénef La Rue et implique Sadek

Une conversation très violente entre Maes et Bénef La Rue a fuité ! Le rappeur proche de Sadek s’est exprimé la semaine dernière sur Instagram pour donner des nouvelles de son compère qui a disparu de la circulation depuis plusieurs semaines après son conflit avec B2O et vient de dévoiler sa discussion en privée très tendue avec l’interprète de Madrina.

L’artiste qui a collaboré avec Sadek sur le single « La vie de sica » s’est agacé il y a quelques jours que des « salo*es de rappeurs citent nos noms à Dubaï » mais sans donner explicitement de nom avant de révéler que Dek-Sa sera bientôt de retour avec un nouveau projet. Bénef La Rue fait référence à la déclaration de Maes contre le DUC « Je suis pas Sadek gros » . Suite à cette affaire il s’est embrouillé avec l’artiste Sevranais avec qui il a eu un échange virulent sur Instagram.

Maes vs Bénef La Rue, c’est chaud !

Bénef La Rue a posté dans une story sa conversation privée avec Maes dans laquelle ce dernier le provoque. « Tu vas te la manger sale fils de pu*e. On va voir qui est la salo*e. Et on verra si ton père Sadek va bouger ». « Quand t’es de retour, tu me fais signe et je suis le fils à personne mais nous on la fait vraiment la vaisselle » a répondu le compère de Sadek. « On te connaît trou du c*l t’inventes pas de vie. Quand j’suis pas là, c’est pire. A très vite » a répliqué le rappeur originaire de Sevran.

« Et le renoi qui te renseigne te renseigne mal. Je l’ai déjà fait trembler dis lui de venir aussi. Il fait le Russe mais c’est la Bretagne dans son caleçon. @Maes_Packm t’as mal au c*l rebeu ton père t’a renié » a commenté Bénef La Rue en légende de la copie d’écran de cette conversation avec Maes qui n’a pas donné suite.