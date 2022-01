Sadek : la raison de son absence après le clash avec Booba révélée

L’été dernier Sadek a agité la toile avec son clash contre Booba qui a duré plusieurs semaines mais depuis le mois d’octobre le rappeur du 93 reste silencieux. Depuis quelques semaines Dek-Sa suscite l’interrogation de ses fans après avoir disparu des réseaux, il ne donne plus aucune nouvelle mais l’un de ses proches vient de livrer une explication aux internautes sur cette absence soudaine.

Proche de Sadek, Bénef La Rue rassure les fans

Au mois d’avril 2021, Sadek a dévoilé son album « Aimons-nous vivant » avant de se lancer dans un clash virulent avec Booba. Les deux rappeurs français se sont envoyés des nombreux tacles sur les réseaux pendant des longues semaines avant que la situation entre eux ne s’apaise un peu en fin d’année. Après ce différend avec B2O, Dek-Sa s’est fait très discret de quoi susciter l’interrogation de son public. Il a même supprimé toutes les publications de son compte Instagram et son dernier Tweet date du mois d’octobre.

Lors d’une « Foire Aux Questions » avec les internautes sur Instagram, Bénef La Rue qui a collaboré avec Sadek sur le single « La vie de sica » vient de donner des nouvelles sur son compère. « Tout roule même s’il y a des salo*es de rappeurs qui citent nos noms une fois arrivés à Dubaï. Sinon tout roule, ça arrive très vite » a-t-il déclaré en faisant référence aux récents propos de Maes envers Booba, « Je suis pas Sadek gros » a lancé le rappeur Sevranais à l’encontre de B2O la semaine dernière.

« Pourquoi vous avez disparu toi et Sadek ? Coup de pression ? » a ensuite questionné un autre internaute. « PTDRRR non on est concentré sur des projets en cours d’impression ! Celui qui peut me mettre un coup de pression, je pense que son père n’est pas né encore » a répondu Bénef La Rue. Sadek devrait donc nous présenter des nouveaux projets pour le courant de cette année 2022.