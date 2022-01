Ninho et Ronisia : c’est officialisé

La connexion entre Ninho et Ronisia est dévoilée ! Le featuring entre les deux artistes est officiel avec la sortie du premier album éponyme de la chanteuse sur lequel elle a également invité Eva Queen ou encore Tiakola, l’album est disponible en écoute depuis vendredi dernier sur toutes les plateformes de streaming.

Ronisia présente enfin dans les bacs son album de 16 morceaux. Après l’énorme succès du morceau « Atterrissage » (certifié single d’or) en 2020 dont le clip affiche plus de 50 millions de vues puis l’année passée des titres « Dans ça » et « Comme moi » avec Tiakola, la jeune chanteuse cap-verdienne de 22 ans signée chez Epic Records France sort enfin son tout premier projet. Elle a également fêté l’été dernier sa première nomination aux BET Awards dans la catégorie « Best New International Act ».

Ninho et Ronisia réunis pour un futur tube ?

A l’occasion de la sortie de cet opus, Ronisia s’est offert un featuring 5 étoiles en invitant Ninho sur le morceau « Suis-moi » composé par Dany Synthé. « Le cœur emballé, emballé, emballé, emballé, j’gagne toute la semaine, même le week-end. Coup d’œil, on s’comprends, même pas b’soin d’kouma, de ouf, dis-moi si j’mythonne Diarabi. Les oreilles qui sifflent, je sais qu’sa pénave, le cous’ mais j’ai l’toit ouvrant dans l’Audi. J’t’emmène en balade, si ça rappelle, dis-leur que j’suis pas là, là, là, j’suis en voyage » lâche N.I dans une partie de son couplet toujours aussi performant comme d’usage pour ses nombreuses collaborations.

Avec cette connexion Ronisia pourrait s’offrir un nouveau single d’or car Ninho a pris l’habitude de cumuler les certifications avec ses différents featurings, le rappeur est d’ailleurs le recordman en France des certifications.