Future en pleurs face à un poulet braisé, Kaaris confesse en avoir rajouté

En pleine promo de son projet en commun avec Kalash Criminel, Kaaris revenu sur ses propos concernant son anecdote en studio avec Future lors de l’enregistrement du morceau Crystal. L’auteur de Zoo a confié au mois d’avril dernier dans une interview pour GQ France que le rappeur américain a pleuré devant un poulet braisé.

Ils étaient comme des oufs assure Kaaris

C’est sur l’album « Le Bruit de mon âme » paru en 2015 que Kaaris s’est offert un featuring avec Future. L’artiste Sevranais avait révélé l’année dernière son meilleur souvenir de cette rencontre en déclarant, « Future ne voulait plus s’arrêter en studio en fait. Il souhaitait que le morceau dure 6 minutes. Il avait tellement kiffé l’instru de Therapy, sa vibe était bien de ouf dessus. Il y avait une super bonne ambiance. On lui a ramené du poulet braisé là, d’un coin et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet et n’avait plus de force. Il demandait : ‘ c’est quoi ce poulet ?!’ « . Une révélation sur laquelle Riska s’est expliqué un peu plus dans les détails dans un entretien avec le média Booska-P.

« Ils ont ramené à lui et à son équipe. Des colosses de 2 mètres de haut, ils étaient en train de manger. Future pleurait, il chantait différemment. Une cuisse de poulet (imitation de sa voix). Il a pris la cuisse de poulet, il chantait comme ça. C’était un micro frère » précise le Dozo sur cette histoire avec l’interprète de Mask Off. « C’est un mangeur de poulet, vous croyez que je mens. J’en rajoute un peu mais son équipe et lui ont mangé du poulet ils étaient comme des oufs. » ajoute Riska avant de terminer au sujet de anecdote? « Je sais pas comment ils font leur poulet braisé à la moutarde. On y allait souvent. On était au studio, commençait à poser, je comprends pas pourquoi ça a autant marqué les gens ».