Booba tacle Ninho pour la sortie de Jefe

A l’occasion de la sortie du projet « Jefe », Booba clash encore une fois Ninho sur le fait d’avoir annoncé qu’il s’agit là du meilleur des albums. B2O ne le lâche plus depuis cette déclaration faite sur son Instagram il y a quelques semaines.

C’est le grand jour pour Ninho qui a généré une énorme attente avec son nouvel opus après son album de tous les records avec Destin sorti en 2019, il va tenter de faire encore mieux avec Jefe. Ce jeudi soir la mise en ligne du projet sur les plateformes de streaming a immédiatement suscité un immense engouement sur Twitter. Dans le top Tendances en France les termes « Ninho » (N°1) et « Jefe » se sont retrouvés dans les premières places avec des milliers de tweets dont l’un de Booba qui n’a pas manqué de commenter cette sortie un peu à l’avance.

Booba réagit au nouvel album de Ninho

« Tu fais un peu trop le fou à mon goût » s’était agacé Booba lors de l’annonce de Ninho que « Jefe » serait le meilleur de tous les temps après un échange amical avec Maes sur Instagram. Pour défier NI, B2O avait même proposé un challenge avec un one-one dont le principe est de sortir chacun un titre au même moment pour savoir qui est le numéro 1 entre eux. Une demande à laquelle le rappeur originaire de l’Essonne n’a pas donné suite et les esprits se sont finalement apaisés.

Interrogé à ce sujet lors d’une récente interview dans Le Code sur Apple Music concernant ses échanges sur les réseaux entre Booba et Ninho, Maes a même confié sur tout cela est fait pour faire monter la « sauce » selon ses propos et en affirmant « on s’entend tous bien ». Kopp a ajouté son grain avant la parution de « Jefe » en publiant une copie d’écran d’un tweet avec le message « Ninho sortira son autoproclamé meilleur album de tous les temps à minuit » et la réponse d’un internaute « En ayant écouté et en tout objectivité, c’est même pas le meilleur de novembre ». « Zobi on est passé de “tous les temps” à “mois de novembre”?! J’ai raté un truc ou quoi?! » a ajouté comme message B2O avec le hashtag « JEFECIJEFEÇA » pour en remettre une couche contre NI.