Kodak Black blessé par balle dans une fusillade

Heureusement Kodak Black n’a été touché que par une balle à la jambe

Dans la nuit de vendredi à samedi 12 février, Kodak Black s’est fait une grosse frayeur après avoir participé à une soirée de Justin Bieber dans le club « The Nice Guy » situé à Los Angeles sur La Cienega Boulevard, le rappeur américain s’est retrouvé dans une fusillade qui aurait pu mal terminer. Heureusement, il s’en est sorti avec une légère blessure à la jambe.

Après avoir assuré un concert au Pacific Design Center, à West Hollywood pour le Homecoming Weekend organisé avant le Super Bowl de la nuit dernière qui a notamment mis à l’honneur Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Eminem et 50 Cent pour un concert exceptionnel, Kodak Black s’est rendu à l’after-party de Justin Bieber aux côtés d’autres célébrités tel que Drake, Kendall Jenner, Leonardo Di Caprio ou encore Amber Rose mais la fête a été gâchée par une bagarre devant l’établissement du The Nice Guy.

Le rappeur d’un état stable

Vers de 3h du matin Gunna, Lil Baby et Kodak Black ont discuté tranquillement à la sortie du club et ont pris des photos avec des fans lorsqu’une altercation a éclaté avec un groupe d’individus. Plusieurs coups de feu ont retenti, touché à la jambe J-Black a été transporté à l’hôpital dans un état stable, l’incident a également fait 3 autres blessés.

« Une altercation physique entre plusieurs personnes a eu lieu puis une dizaine de coups ont été tirés par un suspect qui a ensuite fui la scène. ». « On pense que la bagarre a commencé avec quelqu’un de l’entourage de Kodak Black. Après que d’autres se sont précipités, des coups de feu ont été tirés et puis l’enfer s’est déchaîné » a révélé CNN sur cette fusillade en relayant les propos de la police et d’un témoin de la scène.