Booba lâche des infos compromettantes sur le père de Vald avant leur confrontation physique

Booba retrouve les parents de Vald et le taille méchamment

L’embrouille commence à aller vraiment très loin entre Booba et Vald ! Après les attaques du V contre le DUC sur son enfance et ses ventes, Kopp vient de répliqué sévèrement en dévoilant l’identité du père de son rival en affichant son compte Facebook avant de lui rappeler qu’ils vont se croiser physiquement l’été prochain lors du festival des Francofolies de La Rochelle.

Le clash entre les deux rappeurs commence à prendre de plus en plus d’ampleur sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, ils ne se lâchent plus et se taclent dans différentes publications ou tweets. Le différend a éclaté suite aux accusations de triche sur les ventes de Sullyvan de la part Kopp. Vald ne s’est pas démonté et a fait le choix de répondre à chaque pique de Booba en allant jusqu’à se moquer ouvertement de lui ce jeudi sur les ventes d’Ultra, son enfance à l’équitation ou encore corriger les calculs sur ses chiffres des streams.

B2O révèle des publications controversés se moquant de Gims

Comme à son habitude, l’ancien membre du groupe Lunatic n’est pas prêt d’abandonner cette guerre. Il a enchainé les publications sur Twitter contre le père de Vald, Roger Le Du en affichant son compte Facebook sur lequel apparait des photos du rappeur d’Aulnay dans sa jeunesse ainsi que plusieurs images avec un humour très mal placé. Booba s’est déchainé avec des nombreuses copies d’écran du profil et les commentaires « C’est un bon ton daron hein Valdounet!!!!!! Marie Thérèse elle est dans les même vibes », « Vald, Roger j’l’aime trop », « Ton daron c’est vraiment quelqu’un!!! Roger et Nadine Morano » ou encore « Un p’tit hat-trick de Roger. Un Roger très en forme ».

B2O a ensuite poursuivi ses investigations sur le compte Instagram de son ancien média OKLM avec toujours des publications du daron de Vald qui s’amuse de Gims avec des blagues sur le leader de la Sexion D’Assaut. « J’l’aime trop ton vieux présente le moi c’est trop » et « Nan ton daron c’est trop j’le kiff de fou. On a tellement de posts de lui on peut tenir jusqu’à c’que tu tiennes plus. Viens en DM j’ai du sal » réagit Booba mort de rire en affichant les publications.

L’interprète de « Rapti World » informe aussi le V qu’ils sont tous les deux à l’affiche des Francofolies à la Rochelle le vendredi 15 juillet 2022 aux côtés de SCH et lui mettant un coup de pression, « Faudra avoir la même énergie hein!!! La métaverse c’est bien mais le terrain c’est mieux! ». Un événement qui risque donc d’être explosif l’été prochain en attendant la réponse de Vald.

.@vald_ld un p’tit hat-trick de Roger 🙌🏾 Un Roger très en forme. 🦾 pic.twitter.com/UIbDYuF8AR — Booba (@booba) February 18, 2022

.@vald_ld Ton daron c’est vraiment quelqu’un!!! Roger et Nadine Morano 🤣🇫🇷 pic.twitter.com/fex7IvxUrk — Booba (@booba) February 17, 2022