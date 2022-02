Les Air Jordan 3 personnalisées d’Eminem au Super Bowl font fureur

Dimanche dernier pendant le concert de la mi-temps du Super Bowl LVI, Eminem a apparu avec aux pieds une paire de Air Jordan 3 « Slim Shady » qui pourrait être disponible à la vente cet été. En attendant la paire de basket a déchaîne les foules et fait fantasmer les internautes.

Eminem tease une spéciale Air Jordan 3 de rêve

Invité par Dr. Dre, Eminem a assuré le spectacle au Super Bowl en interprétant les morceaux « Lose Yourself » et « Forgot About Dre » lors d’une prestation mythique aux côtés d’autres légendes tel que Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar ou encore 50 Cent. Une performance saluée par les spectateurs mais les internautes ont égaiement été interpellés par le style vestimentaire de Slim Shady.

Sur Twitter des spectateurs ont tenu quelques propos critiques sur le look d’Eminem mais d’autres ont immédiatement été sous le charme de ses Air Jordan 3 customisées « Air Shady ». Une basket blanche avec des touches de gris, noir et rouge personnalisée avec une immense lettre « E » sur la languette en hommage au rappeur américain ainsi qu’une étiquette à l’arrière avec l’inscription, « Hi! My name is… Slim Shady ».

Cette sneaker attise un énorme engouement du public depuis le concert du Super Bowl même si pour le moment sa commercialisation au public n’a pas encore été confirmée.

