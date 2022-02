Snoop Dogg fume un joint avant de monter sur scène au Super Bowl

Snoop Dogg aurait-il un laissez-passer gratuit pour fumer de l’herbe n’importe où aux Etats Unis ! C’est bien ce que semble prouver les images du célèbre rappeur américain avant de monter sur scène pour son concert au Super Bowl, l’un des événements sportifs les plus suivis au monde.

Même pendant le show du Super Bowl, Snoop Dogg n’a pas pu s’empêcher de fumer pour s’échauffer avant de prendre le micro afin d’interpréter sur scène en compagnie de Dr Dre ses classiques comme le tube « Still D.R.E. » qui a mis le feu au stade pendant la mi-temps de la finale du championnat de football américain opposant l’équipe des Rams de Los Angeles aux Bengals de Cincinnati.

Des images de Snoop pendant l’entracte du match au SoFi Stadium ont fuité sur les réseaux. Fidèle à sa réputation, le rappeur de 50 ans apparait en train de fumer ce qui s’apparente à un joint avant de rejoindre Dr Dre sur la scène. « Échauffez-vous avant de monter sur scène pour le spectacle de la mi-temps. » réagit le commentaire Rafa El Alcalde qui a diffusé la séquence sur son compte Twitter après la rencontre qui a rapidement fait le buzz avec plus de 2 millions de vues. A noter que la Californie, où s’est jouée cette finale autorise l’usage de la marijuana pour un usage médical et récréatif.

Warming up before going on stage for the Halftime Show. pic.twitter.com/dKs6AAzjK8

— Rafa El Alcalde (@ElalcaldeRafa) February 14, 2022