Kaaris en paix avec Booba, il place une dédicace en plein concert

Kaaris chante Kalash son célèbre tube avec Booba ! Riska et l’autoproclamé Boss du Rap Game sont en conflit depuis plusieurs années maintenant mais l’artiste Sevranais n’a pas oublié cette époque pendant laquelle ils étaient proches et notamment leur collaboration en musique qui a marqué les auditeurs de rap.

L’été dernier déjà, le rappeur originaire de Sevran avait surpris le public en interprétant sur scène le titre « Kalash » de Booba extrait de l’album « Futur » paru en 2012 dont le clip cumule plus de 45 millions de vues sur Youtube. Un geste d’apaisement étonnant dans cette embrouille avec B2O alors que ce dernier relance constamment le clash sur les réseaux sociaux depuis l’annulation du combat dans l’octogone.

Kaaris fait un clin d’œil à Booba sur scène

Une époque de laquelle Kaaris est nostalgique comme l’atteste encore son dernier showcase et il semble avoir oublié ses rancœurs envers Booba. En effet une fois de plus, Riska n’a pas souhaité dénigrer cette collaboration et a repris leur titre en commun sur scène en laissant le fameux couplet du DUC avec sa phrase légendaire « Ma question préférée : qu’est-ce j’vais faire de tout cet oseille ?« .

Il y a quelques semaines dans une interview pour la sortie de son projet SVR en collaboration avec Kalash Criminel, Kaaris avait d’ailleurs regretté que son clash avec Booba n’est pas bonne pour les affaires et l’a desservi. « La guerre c’est jamais bon pour les affaires. Celui qui dit que c’est bon pour les affaires c’est un mytho. (…) Surtout pour un artiste comme moi qui dès le début est dans le clash. C’est pas quelqu’un qui est monté, monté, monté et qui après a eu des problèmes avec l’autre. (…) Je n’ai d’animosité avec personne. » avait-il confié.