Ce rappeur que Stromae appelle lorsqu’il bloque sur ses textes

Stromae fait son retour dans les bacs aujourd’hui avec l’album « Multitude » ! Pour son inspiration dans l’écriture de ce nouveau projet le chanteur Belge a pu compter sur l’aide d’un rappeur avec qui il a déjà collaboré à deux reprises, Orelsan.

Stromae avoue avoir contacté le rappeur pour le guider

En 2013, Orelsan a travaillé une première fois avec Stromae invité sur l’album « Racine Carré » pour le single « AVF » en compagnie de Gims. Cinq années plus tard, le rappeur Caennais propose à son tour à l’interprète de « Formidable » de participer à son nouvel opus avec l’Épilogue de « La fête est finie » sur le titre « La Pluie » qu’ils ont également clippé. La vidéo cumule aujourd’hui plus 73 millions de vues sur Youtube et la chanson est certifiée single de diamant.

A l’occasion de la promotion de son dernier opus, Stromae était récemment de passage dans le Questions/Réponses de Brut sur TikTok. Le Belge s’est confié sur l’écriture de ses textes en comparant sa façon de travailler à celle d’Orelsan qui lui a notamment apporté sa « vision » pour « Multitude » en ayant des propos élogieux envers son compère. « Je n’imprimais pas mes textes dans les livrets de mes albums parce que je trouvais que ça voulait dire qu’en gros j’étais ultra fier de mes textes. Et donc je ne le faisais pas. Et après je me suis rendu compte que ça aidait simplement les gens à pouvoir comprendre les textes. Donc pour le prochain je l’ai fait. » a-t-il expliqué sur ses textes.

Orelsan l’impressionne !

« Je suis plus à l’aise avec le fait que j’écris pas si mal. Mais en fait c’est peut-être parce que c’est pas très chouette d’écrire, enfin pour moi en tout cas c’est pas vraiment un plaisir. Mais c’est peut-être parce que je me casse trop la tête ou je sais pas. » précise-t-il dans la suite de la séquence.

« Mais en même temps je crois que j’ai comparé ma façon d’écrire avec celle d’Orelsan » déclare ensuite Stromae tout en révélant, « Souvent, quand je bloque sur mes textes, je l’appelle en fait. Et c’est ce que j’ai fait pour Multitude. Il est venu, m’a montré la façon dont il écrivait. Et franchement, c’est vraiment impressionnant. Lui il va vraiment loin quoi. ».