Kylian Mbappé se fait lyncher par Booba, « va t’entrainer »

Booba part au clash contre Kylian Mbappé !

Sa réaction est virulente, Booba n’a pas digéré l’élimination du PSG en Ligue des Champions et a décidé de s’attaquer à Kylian Mbappé après la défaite contre le Real Madrid alors que le champion du monde français a été l’unique buteur parisien sur les deux confrontations.

Extrêmement déçu comme tous les supporters du PSG suite à cette nouvelle déconvenue Parisienne dans la plus prestigieuse des coupes Européennes qui commencent à désespérer de remporter un jour cette compétition, Booba a ciblé Kylian Mbappé suite à sa dernière publication sur Instagram. Samedi dernier, le club Parisien a battu (3-0) les Bordelais en Ligue 1 au Parc des Princes et après la rencontre a posté une photo de son week-end sur son compte Instagram.

Le DUC se lâche sur le champion du monde

Le N°7 du PSG a publié sur le réseau social un cliché de lui de passage au Stade Pierre-de-Coubertin pour assister dans les tribunes au match de handball entre le PSG et Nantes avec sa famille afin de souhaiter un bon dimanche à ses fans. « Happy Sunday to you guys » a-t-il mis en légende de cette publication assez banale mais qui a agacé B2O. Mbappé s’est attiré les foudres de l’ancien membre du groupe Lunatic.

« Mais amigo, tu viens de te prendre une remontada de f*p, on est éliminés, on est à deux doigts d’entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo thumbs up happy sunday ! Respecte-nous, respecte-toi, va t’entraîner ! Et pas au stade Coubertin ! », a-t-il décrit de manière virulente en relayant la publication de l’attaquant Parisien alors qu’il lui avait dédié un 2018 le single « Kyll » en collaboration avec Médine.