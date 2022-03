Benzema dédicace Ninho, N.I réagit !

Après son triplé contre le PSG qu’il avait prédit à Niska, Karim Benzema vient de passer une dédicace à Ninho. Toujours aussi proche des rappeurs français, KB9 vient d’apporter son soutien à N.I sur son compte Instagram en postant une photo en compagnie de l’interprète de Jefe.

Benzema valide complètement Ninho

Alors qu’il est actuellement blessé et que son forfait pour le match face au FC Barcelone ce dimanche soir est acté, Benzema est également contraint de laisser sa place en équipe de France à Olivier Giroud pour les deux prochains matchs des Bleus contre la Côte d’Ivoire (le vendredi 25 mars à Marseille) et l’Afrique du Sud (le mardi 29 mars à Lille). En attendant son retour sur les pelouses, l’attaquant du Real Madrid vient de s’afficher avec Ninho pour lui donner de la force.

Benzema a posté un cliché avec à ses côtés Ninho en ajoutant la légende « Et j’démarre à Madrid » inspirée du titre « Arme de poing » extrait de l’album « Jefe » paru au mois de décembre dernier et dans lequel le rappeur chante, « Et j’démarre à Madrid, sur un coup d’fil de K.B nueve. Liga BBVA, comptes blindés, train d’vie aisé ». Une publication qui a fait plaisir à N.I, il a réagi dans les commentaires du post avec le message, « Puni par le roi ».