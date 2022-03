Non, Koba LaD n’a pas son BAC, il révèle toute la vérité

Koba LaD raconte comment il trompé tout le monde, c’est est un sacré blagueur ! Il y a quelques mois Marcel Junior Loutarila avait surpris tout le monde en annonçant avoir réussi à obtenir son baccalauréat sauf que cela est totalement faux. Il vient de s’expliquer à ce sujet au micro de la radio Skyrock.

Koba LaD raconte comment il trompé tout le monde !

L’été dernier Koba LaD avait fait le buzz en affichant dans une story un diplôme du BAC tout en affirmant avoir eu le précieux diplôme. Interrogé par la suite dans une interview pour Swigg Radio sur son obtention du baccalauréat dans la filière économie et sociale, il s’était confié sur la façon de poursuivre les études en parallèle de sa carrière de rappeur. « J’ai trouvé un bon lycée qui me permettait de faire l’école d’un côté et du rap de l’autre (…) J’ai passé le bac en mode solo » avait-il assuré sauf que cette déclaration pas vraie. Il n’a pas eu le fameux diplôme national de fin d’études secondaires et a tout manigancé.

Les gens y croyaient de fou

En effet de passage sur Skyrock dans le Morning de Difool, Koba LaD a dévoilé tout la vérité sur cette histoire. « Les gens, ils y croyaient de fou… J’étais posé chez quelqu’un, et cette personne-là avait le Bac. Donc moi, je mets une vielle photo sur Insta. On voit juste le haut de la feuille. Je vois les gens sont en folie… C’était trop bien fait, tu sais pas toutes les portes que ça m’a ouvert » s’est-il expliqué mort de rire en révélant que la photo postée sur son Instagram à l’époque était en faite un montage d’une de ses cousines.