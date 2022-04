.Booba s'en prend à Kylian Mbappé en le traitant de « Harki »

.

Kylian Mbappé s’affiche en train de voter, Booba en profite pour l’attaquer ! L’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali en a toujours après le buteur du PSG qu’il a déjà pris à partie plusieurs fois sur les réseaux. Il vient encore de récidiver à l’occasion des élections présidentielles en France.

Toujours aussi présent sur la toile, Booba vient d’annoncer la sortie pour 2023 de sa première série Ourika sur Prime Video, un « western urbain » qu’il a coécrit avec Clément Godard, Clément Gournay et Vincent L’Anthoën sur le face à face entre un policier et un dealer. B2O poursuit également ses clashs contre contre SCH sur la préparation de son retour pour 2022 ou encore contre Zemmour sur son échec aux élections dimanche dernier tout en adressant un tacle inattendu à Mbappé.

Booba se moque de Kylian Mbappé ayant voté

Des nombreuses personnalités ont appelé au vote avant ce premier tour et se sont affichées sur les réseaux sociaux en train de mettre l’enveloppe dans l’urne comme Mbappé sur son compte Instagram. Le champion du monde français s’est acquitté de son devoir électoral qui a inspiré Booba en relayant la photo dans une story avec la légende « il a voté harki ». L’auteur de Ratpi World fait référence aux soldats qui ont incarné un rôle aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie entre les années 1954 à 1962.

Ce n’est pas la première fois que Booba tacle Mbappé comme suite à l’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid et que l’attaquant Parisien s’était affiché sur Instagram quelques jours plus tard dans les tribunes au match de handball du PSG en compagnie de sa famille pour souhaiter un bon dimanche aux internautes. « Mais amigo, tu viens de te prendre une remontada de f*p, on est éliminés, on est à deux doigts d’entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo thumbs up happy sunday ! Respecte-nous, respecte-toi, va t’entraîner ! Et pas au stade Coubertin ! » avait réagi B2O.