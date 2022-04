Booba balance sur la liaison de Dylan Thiry avec un homme, il défie B2O dans l’octogone

Booba lâche des drôles de dossiers compromettants sur Dylan Thiry

C’est la guerre entre Dylan Thiry et Booba depuis le combat de l’influenceur contre Benjamin Samat ! Le candidat de téléréalité a osé provoquer le DUC de Boulogne avant cet événement en déclarant ouvertement avoir comme but de l’affronter sur le ring mais le rappeur de 45 ans n’est pas vraiment emballé par cette idée et enchaine désormais les tacles contre son nouveau rival.

Dans une récente interview Dylan Thiry a explicitement annoncé son intention de combattre Booba tout en le traitant de victime et la réaction de Kopp ne s’est pas fait attendre. Après s’être moqué à plusieurs reprises de l’influenceur qui s’est déboité une épaule pendant le face à face avec Benjamin Samat en s’amusant de quelques montages, B2O a ensuite sorti un gros dossier en postant une affaire datée de 2014 en affirmant que l’ancien compagnon de Fidji Ruiz mettait en vente son corps et qu’il aurait eu une relation avec un homme nommé Babacar tout en dévoilant des vidéos pour prouver ses propos.

Un combat dans l’octogone ? : « T’as parlé moi, moi j’ai parlé, j’assume »

Booba a même mis en ligne une vidéo de l’individu en question qui adresse un message à Dylan après son combat, « Mon petit chou, qu’est-ce que tu es allé faire sur un ring de boxe… ? » commente-t-il. Kopp a également relayé sa conversation privée avec l’ancien candidat de Koh-Lanta sur Instagram dans laquelle ce dernier réaffirme son souhait de se battre, « un octogone dans 6 mois ». L’interprète du titre Boubli ne semble pas intéressé par cette proposition en rappelant à son rival qu’il s’est fait démolir sur le ring par Benjamin Samat avant de poster des vidéos de son triomphe dans un combat de boxe thaï. « Non, je ne me bats pas contre les prostitueeyyyy, je les paye et je les bai*e » répond B2O dans leur échange en ajoutant « DylanThiry ne croies tu pas qu’je sais c’que j’fais ? ».

Élie Yaffa a ensuite poursuivi ses investigations sur Twitter avec une ancienne photo de jeunesse de Dylan Thiry puis une vidéo sur une polémique de l’influenceur accusé d’avoir profité des manifestants guinéens pour le buzz au mois d’octobre 2021 alors que ce dernier pense visiblement toujours pouvoir organiser un affrontement dans l’octogone. Il a mis en ligne une affiche promotionnelle avec le message : « Je te propose un octogone sans règle… C’est quand tu veux frère… T’as parlé moi, moi j’ai parlé, j’assume… On attend la date, l’heure, le jour, pas d’arbitre, octogone. ». Booba n’a pas répondu pour le moment à cette nouvelle proposition.