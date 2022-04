Sinik n’est pas impressionné par Booba, le perdant de leur clash

Booba n’est pas un mec impressionnant assure Sinik

En pleine promotion de son album « Niksi », Sinik était de passage le dernier numéro de l’Octogone, un programme présenté par Lamal El Pistolero et à cette occasion, l’ancien compère de Diam’s est revenu sur son clash avec Booba ainsi que le raison qui l’a poussé à ne jamais sorti son diss-track « Carton Rouge » à l’époque de leur embrouille.

Dans ce nouvel épisode de l’Octogone, Sinik s’est exprimé sur son parcours dans la musique, de ses débuts dans le rap français à son succès. Le rappeur des Ulis s’est confié sans langue de bois sur divers sujets comme son différend avec Booba et son single « Balle Perdue » extrait de son dernier album dans lequel il tacle des nombreuses personnes comme Franck Gastambide, Rockin’ Squat, Nabilla,, Keen V, Angèle, Roméo Elvis ou encore le duo Vitaa et Slimane en faisant un constat sur notre société actuelle.

Niksi a le choix de la raison

« C’est le comportement d’un mec qui a perdu le clash justement de dire « j’ai gagné », le crier haut et fort, en sachant que les fans vont suivre et lancer cette tendance-là. » a-t-il expliqué en assurant que Booba est également été perdant dans ce clash suite ayant éclaté en 2007 suite au morceau « Le DUC » de B2O. Après le début ce cette embrouille, Sinik a sorti le projet « Le toit du monde » sans être affecté négativement par le clash au niveau des ventes en obtenant la certification de double disque d’or avant de cartonné avec le hit « Bienvenue chez les Bylka » en compagnie de Cheb Bilal et Big Ali avant de remplir le Zénith l’année suivante.

« Autant c’est un très bon artiste, autant ce n’est pas un mec qui est impressionnant quand il fait un vrai clash » affirme ensuite Sinik sur son ancien rival puis d’expliquer pourquoi il a décidé de ne pas dévoiler le diss-track « Carton rouge ». « Moi ce qui me cassait la tête, c’est qu’on résume ma carrière à un simple morceau, moi, je voulais continuer à avancer, et je te le dis en toute honnêteté. Je n’ai pas besoin de l’avis des gens pour savoir si j’ai gagné ce clash ou pas… Sa réponse (à Booba) était caillou, donc on s’est dit ça ne sert à rien de rajouter… En gros, c’est le choix de la raison ».

A lire aussi : Sinik sort son nouvel album soutenu par Booba qui s’explique