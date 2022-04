Dadju et Ronisia : c’est officialisé

La connexion entre Dadju et Ronisia est enfin révélée ! Le featuring entre les deux artistes est officiel en attendant la sortie du nouvel opus nommé « Cullinan » de l’ancien membre du groupe The Shin Sekai sur lequel il a également invité Gazo. L’album sera disponible en écoute à partir du vendredi 13 mai sur toutes les plateformes de streaming.

Dadju va bientôt faire son retour dans les bacs avec un projet dont il n’a pas encore dévoilé la tracklist mais nous offre un troisième extrait pour en assurer la promotion. Après le single « King » avec près de 15 millions de vues sur YouTube puis le titre « Picsou » en featuring avec Gazo dont la vidéo totalise plus de 2,7 millions de visionnages, le frère de Gims présente une collaboration inédite avec Ronisia.

Dadju et Ronisia réunis pour un tube incontournable

Suite au récent succès de « Mon soleil », Dadju débarque avec « Toko Toko » avant la parution de « Cullinan » pour poursuivre son ascension avec en seulement 5 ans de carrière déjà deux albums à son actif en solo. Les albums « Gentlemen 2.0 » et « Poison ou Antidote » sont tous les deux certifiés disques de diamant avec plus de 1,5 millions d’albums vendus et plus de 66 singles certifiés au total dont 10 singles de diamant, 16 singles de platine ainsi que 40 singles d’or.

Après les hits « Reine », « Bob Marley », « Jaloux », « Ma vie » ou encore « Compliqué », Prince Dadj compte faire de « Toko Toko » un nouveau tube en puissance pour retrouver encore une fois le sommet des charts dans sa carrière avant de débuter à la fin du mois de mai une tournée aux États-Unis (San Francisco, Dallas, Floride, Atlanta, New York et Chicago) puis de se produire au Parc des Princes le 18 juin 2022.