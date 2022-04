Rohff moqué par Booba sur les 30 000 ventes de Grand Monsieur

Booba prend un malin plaisir à enfoncer Rohff

Le 10 décembre dernier Rohff a fait son grand retour dans les bacs avec le dixième album de sa carrière intitulé « Grand Monsieur ». Plusieurs semaines après la parution de cet opus, le seuil des 50 000 ventes pour obtenir la certification de disque d’or peine à être atteindre ce que Booba à rappeler au rappeur du 94 pour se moquer une nouvelle fois de son rival.

Pour ce projet, Housni avait fait plaisir à son public en offrant un double album de 26 morceaux avec des nombreux invités tel que Jul, Naps, Tayc, Dadju, Imen Es, Goulam et Gué Pequeno. L’album avait connu à sa sortie un bon retour critique des auditeurs avec également plus de 13 000 ventes en première semaine. Rohff a poursuivi en début d’année l’exploitation de cet opus avec plusieurs clips « Official », « Valeur Inversée » ou encore « GM10 » et la vidéo du single « Legend » en collaboration avec son compère Marseillais totalise plus de 6,6 millions de vues.

Le DUC rigole des ventes d’Housni

D’après le média Midi/Minuit qui rassemble chaque semaine les chiffres des ventes des albums de rap français, « Grand Monsieur » cumule actuellement un peu de 30 000 ventes. Une information relayée sur Twitter que n’a pas manqué de communiquer Booba sur Instagram pour piquer Housni. « Rohff, à force de creuser tu vas finir par trouver du gaz. » a-t-il déclaré en affichant la copie d’écran du tweet ainsi que des émojis mort de rire.

Cette attaque ne devrait pas affecter Rohff qui a affirmé lors d’une interview pour la promotion de l’album ne pas être affecté par les chiffres de ventes. « Moi, j’ai confiance en ma musique. Je ne suis pas là pour l’image. Certains ont des défaillances artistiques et compensent avec l’image. Je suis rentré dans le rap pour l’art et les chiffres ont suivi. Et aujourd’hui tous ceux qui ont des lacunes ne parlent que de chiffres. Parce que les chiffres ne mentent pas, mais s’achètent. Derrière ces plateformes, il y a des personnes qui peuvent prendre parti et qui vont promouvoir certains artistes plutôt que d’autres. » avait-il assuré.