Rohff enragé dans le clip de Valeur inversée

Rohff toujours aussi inépuisable poursuit l’exploitation de son dixième album solo « Grand Monsieur » avec le quatrième clip extrait du projet. Il vient de dévoiler le visuel réalisé par Daymolition du morceau « Valeur inversée » produit par Kheir Eldine Hori, Peter Gundry et Koudjo Oni.

Rohff dénonce les dérives de la société

Housni présente aujourd’hui le clip de « Valeur inversée ». Comme à chaque album il offre un morceau fleuve où il déverse ses vérités, sa vision avec un flow et un texte toujours incisif et sans concession. Ce fameux « sans concession » qu’on écrit à toutes les sauces, le rappeur du 94 en fait son maitre mot dans de titre, un single de plus de 5 minutes mis en image par Daymolition.

Il s’agit du 4ème clippé issu de l’album « Grand Monsieur » après « GM10 », « Legend » en collaboration avec Jul et « Sécurisé » en featuring avec Dadju. Rohff sera également de retour sur scène à partir du mois de novembre prochain avec des dates à Lyon, Paris, Bruxelles, Amiens, Marseille, Nantes et Bordeaux.