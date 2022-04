Moha La Squale : son ex-compagne fait des révélations compromettantes

L’ex petite amie de Moha La Squale a décidé de tout balancer sur le comportement du rappeur avec des nouvelles preuves compromettantes alors qu’il vient son dernier album baptisé L’Apache disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis ce vendredi 22 avril.

« Tranquilloh. Voici le lien de la précommande la miff: www.bendero.store L’album est composé de deux CD différents en édition limitée, dans chacun des CD il y’a 2 sons bonus (donc 4 sons bonus). Le CD et uniquement disponible en pré commande sur www.bendero.store. Ce soir l’album dispo en stream. » vient d’annoncer Moha La Squale sur Instagram pour la sortie de son nouvel opus dont la version CD comporte 4 inédits avec les singles, « Mon tipeu du tiek’s », « Placard », « Ça part de là » et « La vie d’artiste ». Mais la parution de ce projet risque d’être compromise pour le jeune rappeur français de 27 ans car son ancienne compagne vient de lancer des nouvelles accusations.

Moha La Squale n’est pas sorti de l’affaire…

Au mois de juin 2020, Moha La Squale s’était retrouvé mis en examen suite à des plaintes déposées par trois jeunes femmes accusant Moha La Squale de « violences », « agression sexuelle » et « séquestration ». Les victimes présumées s’étaient ouvertement exprimées au média Konbini sur les violences morales et physiques subies mais il a toujours clamé son innocent en affirmant avoir des preuves en sa possession pour le démontrer.

Il est encore rattrapé aujourd’hui par des nouvelles révélations de la part de son ex. Cette dernière déclare avoir été en couple avec l’artiste après ce scandale et l’accuse à son tour de violences. Il l’aurait menacé avec un couteau de cuisine et elle a révélé des copies d’écran des échanges en privé entre eux avec des messages menaçants du rappeur. La jeune femme présente également des messages de l’avocate de l’interprète de Bandolero pour demander de faire l’éloge de son client.

En pleine promotion de son dernier opus, Moha La Squale n’a pas encore réagi aux propos de son ancienne compagne.