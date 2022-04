Booba ridiculise Marc Blata accusé de créer des faux concours

Marc Blata dans le tourmente accusé d’arnaque, Booba en remet une couche

Au mois décembre Marc Blata et Booba avaient eu un échange tendu sur les réseaux notamment suite à une accusation de s’afficher avec une fausse montre de luxe. Le blogueur lui avait aussi reproché de ne pas posséder ses voitures mais il vient de se retrouver dans un scandale de faux concours ce qui n’a pas échappé au DUC.

Toujours à l’affût des moindres polémiques notamment concernant les influenceurs, Booba n’a oas manqué celle concernant Nadé et Marc Blata. Ce dernier qui avait d’abord soutenu le rappeur de 45 ans s’est ensuite associé avec Gims lors de l’affaire des fausses montres. « B2O nous a sorti une fausse Richard Mille, comme si de rien était. Tu es fou ou quoi mon boug. Ils ont vu la tête de mort, c’était pas la piraterie, c’était Mickey Mouse » s’était moqué le blogueur avant d’ajouter, « S’il a mis du faux, c’est à lui les voitures ou c’est un leasing ? » en se filmant dans une salle musculation avec en fond sonore un titre de Meugui. Des messages que Kopp n’a pas oublié et vient de se venger.

Le couple sous le coup de lourdes accusations

Booba a profité des révélations ciblant Marc Blata et son épouse d’avoir mise en place une arnaque, une pétition vient même d’être lancée contre le couple. « Victimes du faux jeu concours de Marc Blata et Nadé Blata et d’abus de confiance, signez (…) Depuis l’été dernier suite au partage de Jazz (JLC Family), un certain Marc Blata et sa femme Nadé sont apparus nous demandant directement de l’argent en s’abonnant à leur jeu concours pour un appartement et voiture à Dubai. Une date de tirage au sort avec contrôle d’huissier était prévu et n’a jamais été respecté car Marc Blata n’arrivait pas à tout vendre. Il nous sollicitait pour prendre des tickets. Le tirage au sort s’est fait par Marc Blata lui-même, l’huissier ne répond pas à nos questions » décrit le texte relayé par l’auteur d’Ultra sur Twitter.

« Le #lémuriengate est officiellement déclaré » commente B2O avec le lien de la pétition en ligne regroupant pour le moment un peu plus de 700 signatures avant de poursuivre ses investigations avec un cliché de Nadé Blata pour comparer sa coupe de cheveux à celle du chanteur d’Indochine et d’un extrait de l’émission Youtube de Sam Zirah dans laquelle une femme parle de l’hygiène douteuse de Marc.

Le DUC a poursuivi un article de presse de Capital sur les « arnaques en Bourse : les réseaux sociaux, l’eldorado des escrocs » qui révèle « les conseils boursiers dispensés par les influenceurs du Web n’ont souvent rien de reluisant » en citant le cas de Marc Blata en révélant l’une de ses arnaques.