Gims fait scandale pour ses prières en baskets, Booba le tacle et DemDem réplique

DemDem ne se laisse pas faire face aux attaques de Booba

L’une des dernières vidéos de Gims postée sur la toile a créé une petite polémique. Sur les images le rappeur du groupe Sexion D’Assaut apparait en train de faire une prière avec des baskets aux pieds. Booba a profité de cette affaire pour le tacler mais sa femme DemDem est sortie du silence pour prendre la défense de Meugui,

Après la sortie de la réédition de son dernier album solo L’Empire de Méroé fin 2021 puis son retour sur scène avec ses compères de la Sexion en attendant la sortie du nouvel opus du groupe, Gims multiplie les projets en ce moment et vient de se lancer dans une collaboration pour la réalisation d’une film d’animation avec Djadju tout en dévoilant une collection NFT à cette occasion. « Les amis comme je vous l’ai annoncé, je vais participer au projet flash. Le premier grand film d’animation associé à une collection NFT avec mon frère @dadju et plein d’amis comme @rayanebensetti etc. Je vais donc prêter ma voix à ce petit ourson @plush_nft. Chaque détenteur d’un NFT de la collection @plush_nft sera co-producteur et percevra une partie des bénéfices du film! Let’s gooo. Restez branché, ça va être dingue. » a-t-il récemment confié avant de se retrouver face à des critiques pour avoir prié en baskets.

Gims prie avec des baskets, B2O l’interpelle !

« Gims, un gars qui prie en baskets oklm » a immédiatement commenté Booba sur Instagram ou encore sur Twitter, « Pourquoi tu pries sous l’eau habillé avec tes lunettes? C’est quelle secte? C’est pour quoi faire? “L’imam de l’Atlantide” » après la diffusion de la séquence tout en postant la vidéo. Cette réaction n’est pas passée inaperçue car DemDem a répliqué pour s’expliquer sur les actes de son mari. « Je parle de bazin, on me parle de prier avec ses baskets. J’avais oublié que y’a trop de bêtes ici et c’est les plus bêtes qui l’ouvrent » a-t-elle déclaré sauf que cela n’a pas convaincu le DUC.

B2O a ensuite posté des copies d’écran des textes de l’Islam sur la façon de prier dans lesquelles sont décrits, « Les temps ont changé maintenant, par conséquent, il est de son devoir de retirer ses chaussures ou chaussons et de prier avec ses chaussettes, s’il porte des chaussettes (…) Il s’essuie sur les chaussettes et met ses chaussures, lorsqu’il veut entrer dans la mosquée il doit retirer ses chaussures et prier avec ses chaussettes. ».

