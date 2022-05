Alonzo tacle salement Philipp Plein, « de la merde en barquette »

Alonzo n’est pas très tendre avec Philipp Plein !

Au mois de mars dernier Lacrim avait déjà vivement critiqué la marque du styliste allemand, Alonzo en pleine promotion de son nouvel album partage l’avis de son compère et vient de donner son opinion sur Philipp Plein dans une interview avec le média Lacrem TV sur les marques de vêtements qu’il n’apprécie pas.

Après avoir fait la promotion de Philipp Plein en 2018, Lacrim avait vivement critiqué par la suite la marque de prêt-à-porter de luxe avant de dénoncer les agissements de PP en l’accusant d’escroquerie envers ses clients en l’accusant de mettre des fausses étiquettes sur les vêtements ou en relayant un documentaire nommé « La plus grosse fraude du monde de la mode : Philipp Plein » qui affirme que des articles sont cousus en Turquie pour 20 dollars avant d’être vendus 100 dollars avec une étiquettes « Made In Italy ». Tout comme El Tigre, Alonzo n’est pas fan de l’enseigne du styliste allemand comme il vient de le confier dans une interview.

Dans le nouveau format du média Lacrem TV, les invités viennent classer ce qu’ils aiment le plus ou le moins et dans le dernier épisode c’est au tour d’Alonzo de s’exprimer à ce sujet. Le rappeur Marseillais assure actuellement la promotion de son nouvel opus intitulé « Quartiers nord » à paraitre le 20 mai 2022 dont il a dévoilé deux extraits avec les clips de « TRAFICANTE » et « PLAQUÉ 13« . Lors de cet entretien le membre des Psy 4 De La Rime a fustigé la marque PP, « Phillip plein? J’préfère être tout nu. » commente-t-il tout d’abord avant de poursuivre, « Je ne te mens pas, j’ai dû avoir une ou deux pièces. Mais à part ça, je t’avoue, c’est tellement vulgaire. C’est de la merde en barquette ».