Booba menace Sinik, le tension monte !

Gros coup de pression entre les deux rappeurs ! Booba ne rate pas une interview de Sinik pour présenter son dernier opus Niksi et vient de le mettre sérieusement en garde. Le rappeur des Ulis qui vient de s’en prendre à Vitaa dans un récent entretien en la qualifiant d’ingrate alors qu’il a mis en chanteuse en avant à ses débuts dans la musique a eu une discussion tendue avec B2O en privé sur ses déclarations face au média.

Booba met sévèrement en garde Sinik !

Après s’être moqué des ventes de Rohff et avoir validé le retour de Shay, Booba en revient à un ancien clash, celui contre Sinik. Ce dernier en pleine promotion de son nouveau projet enchaine les interviews dans la presse et se retrouve fréquemment questionné sur son ancien avec le DUC ce qui n’est pas vraiment de son gout. Dernièrement l’ancien acolyte de Diam’s a expliqué pourquoi des rappeurs ont peur de lui pour faire des featurings et il a aussi affirmé que B2O n’est pas un mec impressionnant dans le clash ce qui a interpellé son ancien rival.

Booba a posté des captures d’écran des dernières déclarations de Sinik le concernant dans lesquelles il affirme son rival a eu le comportement d’un mec qui a perdu le clash sans être impressionnant dans cet exercice. L’autoproclamé Boss Du Rap Game a ensuite posté un screen de sa conversation en privé l’artiste des Ulis dans laquelle il déclare « T’as encore mon nom dans ta bouche hein ! Tu t’es jamais relevé de Carton Rose ! Bon courage ». « Je répond juste à des questions même si ça gave et tu connais le circuit : c’est pas moi qui le écrits. Ensuite je pourrais te sortir un tas de choses que j’ai fait après ton clash mais à quoi bon 15 ans après… Bon courage à toi aussi » explique Niksi dans cet échange.

« Garde mon nom hors de ta bouche c’est mieux, ça va rien t’apporter », menace Booba. « J’attends pas à ce que ça me rapporte quoi que ce soit, et je te rassure ça me casse bien plus les couilles que toi de rabâcher les mêmes chose depuis 15 ans. Mais soit tranquille on a briefer les médias. » se justifie ensuite Sinik dans la suite de cette conversation révélée Booba qui a décidé de relancer les menaces et de lui faire passer le message de ne plus parler de leur embrouille dans ses interviews.