Sinik à la retraite, Booba jubile et compare l’évolution de leur carrière

Sinik se retire du game, B2O s’en amuse

Sinik vient d’annoncer sa fin de carrière dans un long message posté sur ses réseaux sociaux ce qui n’a pas échappé à Booba, il n’a pas hésité à faire la comparaison avec sa carrière actuelle toujours au sommet du rap français à celle du rappeur des Ulis dont le dernier « Niksi » est disponible depuis le 8 avril 2022.

Un peu plus d’un an et demi après la sortie de « Huitième Art », Sinik a revenu au début du mois d’avril avec un projet de rap pur et dur avec grosses punchlines pour combler ses fans tout en invitant Lino d’Arsenik pour grosse connexion sur le morceau « La foudre ». Après une semaine l’opus « Niksi » a comptabilise près de 2 000 ventes, cet album est le dernier de la carrière de l’ancien compère de Diam’s qui vient d’exprimer son souhait de se retirer définitivement de la musique, une décision qui n’a pas manqué de faire réagir son rival depuis leur clash en 2007 suite au morceau Le D.U.C.

Booba au Stade de France alors que Niksi arrête le rap

« Bon la famille tout a une fin y compris les meilleures choses ! (…) 26 ans après l’Amalgam’ mon 1er groupe et 17 ans après « la main sur le cœur » je pense qu’il est temps de raccrocher définitivement et cette fois ci c’est la bonne. » a déclaré Sinik avant de conclure qu’à 42 ans, il laisse désormais sa place à d’autres. Booba a relayé dans une publication Instagram notre article affiché dans Google Actualités à ce sujet avec le titre « Sinik : sa carrière de rappeur est définitivement finie » tout en le comparant à une autre article le concernant titré « Booba annonce que son concert au Stade de France est complet ». « Sur la durée » a simplement ajouté en légende B2O pour faire la comparaison entre son évolution dans le rap et celle de l’interprète de « Une époque formidable ».

Il y a quelques semaines au moment de la sortie de l’album « Niksi » les deux rappeurs avaient un court échange un tendu suite aux propos de Sinik dans une interview concernant son clash avec Booba qui devrait donc être désormais de l’histoire ancienne avec le retrait de l’artiste originaire des Ulis du rap game.