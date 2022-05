Benzema se sent trahi par Mbappé, sa mystérieuse publication de 2Pac intrigue

La déception semble immense pour Karim Benzema qui rêvait de former son duo en équipe de France avec Kylian Mbappé dans son club du Real Madrid mais le champion du monde français a finalement décidé de prolonger avec le Paris Saint Germain jusqu’en 2025 et n’évoluera donc pas sous les couleurs Madrilènes la saison prochain.

Les retrouvailles de Benzema et Mbappé chez les Bleus tendues ?

Alors que l’avenir de Mbappé a agité toute la presse sportive pendant plusieurs semaines, l’attaquant Parisien vient enfin de révéler sa décision ce samedi, il a renoncé à son envie de rejoindre Madrid cet été. « Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec de grosses sommes d’argent (à savoir d’où et comment il les paie) après avoir subi des pertes de 700 millions d’euros ces dernières saisons et avoir plus de 600M € de salaire, c’est une INSULTE au football, écrit-il sur Twitter. Al-Khelaïfi est aussi dangereux que la Super League. » s’est indigné Javier Tebas contre le PSG après l’officialisation de Kylian de rester à Paris pour un salaire astronomique, depuis cette annonce les médias et journalistes Espagnoles fustigent le choix du numéro 7 Parisien qui avait pourtant déclaré auparavant rêver d’évoluer au Real. Dans une story Instagram, Benzema a réagi à la nouvelle.

« J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! Avec Mbappé, on s’entend bien car on sait ce que l’autre va faire, avait-il ajouté. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n’y sera jamais tous les deux en même temps : l’autre viendra à l’intérieur, ou prendra la profondeur. Pourrait-il être le troisième élément de l’attaque du Real, avec Vinicius et vous ? Oui, je le dis souvent. » avait confié KB9 au mois d’avril à L’Equipe sur une possible venue de Mbappé à Madrid. Sur le réseau social Instagram suite à l’annonce de la signature de prolongation de Kylian, Benzema a posté une ancienne photo de 2Pac avec l’un de ses proches l’ayant trahi, Dexter Isaac. Ce dernier cité avait volé Tupac et même tiré sur le rappeur américain à l’époque où ils étaient encore amis, un message subliminal visiblement destiné à son coéquipier chez les Bleus.