Mbappé réagit à la photo de Tupac postée par Benzema et fait passer un message

La rumeur a agité la presse le weekend denier, Karim Benzema s’est-il senti trahi par Kylian Mbappé après son choix de rester à Paris ? Ce dernier s’est exprimé lors d’une conférence de presse lundi à ce sujet et a livré son avis sur la fameuse story de son coéquipier en équipe de France qui fait tant parler.

Kylian Mbappé prolonge son contrat jusqu’en 2025, c’est officiel depuis le samedi 21 mai. L’ancien monégasque a finalement renoncé à rejoindre le Real Madrid cet été après des longs mois d’une négociation qui a agité les rumeurs dans les médias. Le club Madrilène a rêvé pendant plusieurs semaines de pouvoir reformer le duo français sur le front de l’attaque Merengue mais la prolongation du champion du monde français au PSG met fin aux espoirs de Karim Benzema d’évoluer en club avec son compatriote.

On en discutera explique Mbappé sur Benzema

Suite à l’annonce de Mbappé de prolonger son aventure Parisienne, Benzema a posté une intrigante story avec une photo de 2Pac en compagnie de l’acteur Stephen Baldwin ainsi que d’un de ses supposés amis soupçonné de l’avoir trahi lors de la fusillade tragique du 13 septembre 1996 à Las Vegas ce qui a immédiatement lancé la supposition que KB9 n’a pas apprécié se désistement de dernière minute de Kylian de ne pas signer au Real.

« On n’a pas échangé. Je ne voulais pas en faire trop. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. On ne parlait pas du Real Madrid. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix. » s’est exprimé Mbappé sur sa relation avec KB9 pendant cette conférence de presse. « J’ai vu que tous les joueurs du Real Madrid l’avaient postée. Il n’y a pas que lui. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? » a-t-il ensuite ajouté pour relativiser avec le sourire. Les deux joueurs se retrouveront à Clairefontaine le 31 mai prochain pour les matchs des Bleus en Ligue des Nations.