Mohamed Henni met le feu à sa villa en fêtant la qualification de l’OM en C1

Ce samedi dernier l’Olympique de Marseille a réussi à se qualifier pour la prochain édition de la Ligue des Champions lors de l’ultime journée de Ligue 1 en battant 4 buts à 0 le Racing Club de Strasbourg au stade Vélodrome. Supporter de l’OM, Mohamed Henni a célébrer l’événement avec un feu d’artifice à son domicile sauf que cela aurait pu très mal tourner pour le Youtubeur.

Mohamed Henni a failli perdre sa baraque

Connu pour ses vidéos Youtube dans lesquelles il démolit des télévisions dans ses analyses d’après match de l’Olympique de Marseille, il y a quelques mois Mohamed Henni avait failli tout arrêter suite à un homejacking en présence de sa famille avant de finalement revenir sur sa décision. « J’ai subi un Home-jacking dans la nuit de samedi à dimanche à mon domicile. Je suis de retour qu’aujourd’hui à la maison. Ils m’ont supprimé mon snap de force quelle épreuve, je souhaite à personne de vivre une telle expérience. Prêt à tout arrêter. Cette vie ne vaut pas le coup en vrai. C’est fini snap, c’est fini les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup plus important. La sécurité de mon fils, la sécurité de ma famille, ça n’a pas de prix. Pour ceux qui m’ont fait le Home-jacking ça à un prix: “Donne tant et on te laisse tranquille”. On voulait même plus rentrer à la maison, c’est un traumatisme. C’est choquant » avait-il commenté à l’époque des faits avant de finalement faire son retour sur les réseaux peu de temps après cette mésaventure et de faire encore le buzz avec sa dernière vidéo.

Après la victoire de l’OM sur Strasbourg et le match nul 2-2 de le Monaco face à Lens, l’équipe Marseillais accède directement à la phase de groupe de la Ligue des Champions en terminant à la seconde place du championnat de France derrière le PSG. Mohamed Henni est comblé de savoir que son club favori va jouer la C1 la saison prochaine et a manifesté son bonheur comme toujours dans une vidéo de debrief qu’il a conclu en allumant des feux d’artifices ainsi que des pétards à l’intérieur de son domicile, une très mauvaise idée qui a presque déclenché un incendie dans sa maison. Le Youtubeur s’est ensuite affiché des bandages sur le corps tout en affirmant avoir éteint le feu lui-même pour rassurer ses fans.

A suivre également : Mohamed Henni démolit sa PS5 suite à la défaite de l’Algérie