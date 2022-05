Aya Nakamura s’énerve contre les moqueries sur son physique

La semaine dernière Aya Nakamura a fait sensation avec son apparition surprise au festival de Cannes. L’interprète de Djadja a monté les marches de la 75ème cérémonie avec à ses côtés son compagnon et producteur, Vladimir Boudnikoff. Ce passage sur la Côte D’Azur a suscité des nombreuses réactions des internautes et certaines citriques ont agacé la chanteuse qui a décidé de répondre à ses détracteurs.

Aya Nakamura s’agace des montages sur son apparence

En attendant la sortie de son prochain opus, Aya Nakamura cartonne avec le morceau « Dégaine » en collaboration avec Damso, le titre n’a pas quitté le Top 10 des singles les plus écoutés en France depuis sa parution alors que le clip vient de dépasser les 30 millions de visionnages en deux mois d’exploitation. Aya Danioko de son vrai nom s’est également fait connaitre internationalement récemment pour son partenariat avec Balenciaga afin de lancer une collection de vêtements à son effigie validée par Kim Kardashian et Burna Boy. La jeune chanteuse de 27 ans poursuit cette collaboration avec l’entreprise française de mode et de luxe qui lui a fourni une impressionnante robe toute noire à l’occasion du festival de Cannes.

Les fans d’Aya Nakamura ont salué sa tenue dont elle a posté plusieurs clichés sur son compte Instagram mais des internautes se sont amusés sur Twitter à modifier l’apparence de la chanteuse avec des filtres « Snapchat » vs la « réalité » pour se moquer d’elle. Ce montage n’a pas échappé à Aya qui est rapidement montée au créneau pour s’en agacer. « C’est mon visage à gauche là ? Vous faites vraiment exprès de saccager mes jolis traits pour amuser la galerie hein« a-t-elle réagi avant de supprimer sa publication alors son public a pris sa défense sur le réseau social à l’oiseau bleu.

« Mdr je comprends pk cette jolie femme diva internationale vous dérange tant ! C’est incroyable et elle ne devrait même pas leur répondre. En tout cas, décrédibilisez la comme vous voulez. Elle est là », « Ben oui c’est bien à ce qu’elle ressemble , à force de se voir avec un filtre elle a oublié son vrai visage « , « Meuf t’es une star internationale, tu dois pas te rabaisser à commenter ce genre de conneries » peut-on lire dans les commentaires des Twittos.