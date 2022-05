Alonzo, Ninho et Naps ambiancent les joueurs Madrilènes pour fêter leur triomphe en C1

Alonzo, Ninho et Naps se sont invités en musique dans le vestiaire du Real Madrid après le triomphe du club Espagnol face à Liverpool au Stade de France en finale de la Ligue des Champions grâce à leur collaboration sur le morceau « Tout va bien » qui s’annonce comme le gros tube de cet été et qui cartonne sur les plateformes de streaming depuis sa sortie.

Il y a une dizaine de jours, Alonzo a fait son retour dans les bacs avec un nouvel album solo nommé « Quartiers Nord », le projet a pris la troisième place du Top Album de la semaine avec une score de 18 293 équivalent ventes en première semaine (6 014 physique, 149 téléchargement, 12 130 streaming). Le rappeur Marseillais des Psy 4 De La Rime fais sensation depuis la parution de cet opus avec le morceau « Tout va bien » qui est entré directement à la première place du Top Singles.

Le Real Madrid écoute le tube d’Alonzo, Ninho et Naps

Après l’énorme succès en 2021 de « La Kiffance » de Naps et « Petrouchka » du duo Soso Maness, PLK, Alonzo devrait à son tour nous offrir un hit de l’été avec ce featuring en compagnie de Naps et Ninho qui est à la première place du classement des titres plus écoutés en streaming depuis sa sortie. Même les joueurs de l’équipe du Real Madrid ont validé le titre. En effet dans une vidéo partagée par le Community manager du club Madrilène sur les réseaux, Thibaut Courtois livre ses premières impressions après la victoire face à Liverpool alors que ses coéquipiers s’ambiancent au même moment dans le vestiaire sur « Tout va bien » de l’artiste Marseillais.

Proche d’Alonzo, Karim Benzema a sans doute partagé le futur tube du Marseillais à ses coéquipiers pour célébrer son cinquième titre personnel en Ligue des Champions alors qu’il est également le meilleur buteur de la compétition cette année.