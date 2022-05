Booba accepte de se battre contre Dylan Thiry et l’attend à Miami

L’affrontement phyisque entre Dylan Thiry et le DUC validé, ça chauffe !

Dylan Thiry vient de défier une nouvelle fois Booba pour un face à face et le rappeur français semble désormais prêt à régler des comptes dans un combat sur le ring. Au mois d’avril dernier l’influenceur avait déjà proposé un octogone à B2O après sa défaite dans son duel contre Benjamin Samat mais cela l’avait laissé indifférent au contraire de la dernière proposition.

En effet l’ancien candidat de Koh Lanta a récemment affirmé son intention d’affronter Booba en déclarant « Je te propose un octogone sans règle… C’est quand tu veux frère… T’as parlé moi, moi j’ai parlé, j’assume… On attend la date, l’heure, le jour, pas d’arbitre, octogone. ». « Septembre j’ai ma revanche… La seule solution, décembre c’est bon pour toi ? » a relancé Dylan Thiry. « Vu que je suis fini oui, j’accepte par contre on doit se voir avant pour en discuter et voir les conditions mais vu que tu viens à Miami c’est parfait on va se capter. Tiens moi au jus… » a répondu Kopp dans une story qui a visiblement changé d’avis.

Booba et l’influenceur prêt à en découdre

Dylan Thiry s’est ensuite exprimé sur cet affrontement, « Concernant le combat avec Booba, on va arrêter d’en parler sur les réseaux, je vais le rencontrer à Miami, il a accepté le combat, c’est super, cool, parfait » a-t-il expliqué. « Il va poser ses conditions, je vais poser les miennes et en décembre ça peut être pas mal » poursuit-il avant de préciser « On va être un peu dans la réalité, on va un peu assumer nos propos et ça va être une dinguerie. On va voir s’il ne fait pas demi-tour. Je vous en dirai un peu plus après Miami. ».

Booba a continué de jouer le jeu de l’influenceur en affirmant dans une nouvelle story, « Comme je t’ai dit, tu me contactes quand tu es à Miami et on s’assoit autour d’une table. En attendant, tais-toi ». Dylan Thiry s’est ensuite moqué du rappeur dans une autre story avec le message « Profite de ton B2O c’est bientôt la FIN. Chante ta FIN ta raison ». « Si la page Instagram saute tu peux dire adieu aux millions et à ton combat » a répliqué le DUC avant de conclure sur Twitter, « J’lui fais quoi à lui? Boxe thaï MMA ou GRS? Lui j’crois un low-kick et tous les placements de produits frauduleux qu’il a fait vont sortir de son corps!!! Et on veut Berdah en ring girl ».