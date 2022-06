Gims mieux que Booba affirme Maeva Ghennam mais n’assume pas

Après sa rencontre avec Booba à Dubai au mois d’octobre denier lors d’un showcase, Maeva Ghennam avait insulté Gims avant de révéler avoir pris un coup de pression de leader de la Sexion D’Assaut suite à ses propos selon ses révélations avant de se retrouver au coeur d’une polémique sur une rumeur de former un « Power Couple » avec B2O. Dans une récente, elle s’est une nouvelles fois exprimée sur sujet des deux rappeurs français pour donner sa préférence.

Maeva Ghennam valide Gims après l’avoir insulté et tacle Booba !

« A 24 ans, je roule en Cullinan et je mets des Richard Mille ! On m’a fait de sorcellerie, mais ça n’a pas marché ! Maître Gims, je te bai*e ta mère ! » avait-elle commenté il y a quelques mois concernant le mari de Demdem lors de cette fameuse soirée avec Booba puis d’être accusée de vouloir s’unir avec ce dernier « Partout on m’invente des vies, alors qu’en ce moment je suis tranquille. Je fais tout pour ne pas faire de bad buzz ! Je fais vraiment attention à tout ce que je fais. Plein de blogueurs parlent de moi tous les jours… Mais toutes les 5 minutes ! » avait-elle ensuite déploré en dénonçant un acharnement à son encontre.

C’est Nadé Blata qui avait lancé cette rumeur, « Tu as en effet déjà voulu te mettre avec Maeva Ghennam pour 50 000 euros. Ce qui prouve à quel point tes finances sont compliquées » avait-elle balancé sur B2O suite aux accusations de l’interprète de Ratpi World contre la compagne de Marc Balta d’arnaquer les internautes. Le rappeur français exilé à Miami a ensuite rapidement démenti cette fausse information. « Les gars, ne me mêlez pas dans la guerre entre les Blata et Booba. Moi, Nadé, c’est ma reuss. Et Booba, je l’aime bien. Surtout ses sons. Flemme d’être dans un autre bad buzz. » a par la suite répliqué Maeva Ghennam sur toute cette affaire.

La candidate de téléréalité ne semble désormais plus une aussi grande fan du DUC que lors de son séjour à Dubaï et lui préfère Gims. « Maitre Gims, il est mieux que Booba, ihi. En plus cheh, son Twitter a sauté. » vient de commenter Maeva Ghennam dans une Story Snapchat cette semaine avant de finalement supprimer son message mais des internautes ont eu le temps de faire une copie d’écran de la publication qui ne devrait pas manquer de suscité la réaction de B2O.

Elle s’est aussi affichée en train de s’ambiancer sur le tube « Sapé comme jamais » de Meugui après l’avoir pourtant insulté il y a quelques mois.