Hatik se clash lui-même sur son freestyle raté puis met tout le monde d’accord

Hatik s’est moqué de lui-même sur Twitter en s’amusant de son ancien freestyle à Skyrock du mois de mars 2021 suite à une performance à l’antenne un peu raté dans le studio de la radio. Il a décidé de prouver à ses détracteurs tout son talent avec une nouveau freestyle en direct dans l’émission Planète Rap ce mercredi soir.

Il y a un peu plus d’un an à l’occasion de la sortie de son premier nommé « Vague à l’âme », Hatik était de passage sur Skyrock à Planète Rap afin d’assurer la promotion de cet opus. Les invités de l’émission de Fred Musa ont l’habitude de réaliser un freestyle à l’antenne et le rappeur français révélé dans la série « Validé » s’est prêté au jeu sauf que sa prestation n’a pas convaincu les auditeurs ce qui lui a causé des nombreuses remarques négatives.

Hatik rigole de son freestyle à Skyrock aux paroles incompréhensibles

En effet les internautes ont ridiculisé Hatik sur les réseaux en raison d’une partie de ses paroles incompréhensibles lors de son freestyle et ils n’avaient pas été tendres avec lui. Quelques mois plus tard, l’interprète d’Angela s’était confié sur cette mésaventure dans une interview pour le média Lacrem en déclarant qu’il préfère en rire. « C’est que ce freestyle moi quand je le fais, la tête de ma mère, j’me dis ce n’est rien. Et en plus le pire, c’est que maintenant, comme les émissions elles sont en différé. Tu peux refaire. Et genre, ils me disent tu veux refaire ? Et je dis Non, c’est bon, tranquille. » avait-il décrit.

« Ce n’est pas très grave, tu vois, on peut quand même continuer à faire du rap et à ‘tarter’ un maximum de rappeurs donc ce n’est pas très grave en soi » avait ensuite assuré Hatik. Hier il est revenu sur cet épisode du freestyle raté pour annoncer son retour à Skyrock invité par AM La Scampia afin de présenter son nouveau projet « Triste Fête ». « espérons qu’il va pas bégayer« s’est-il amusé à commenter avec un émoji mort de rire sur la présentation de son arrivée à Planète Rap avant de se livrer une nouvelle fois à l’exercice d’un freestyle mais bien plus réussi cette fois-ci. « update : il a pas bégayé« a-t-il tweeté en relayant un extrait de la vidéo.

espérons qu’il va pas bégayer 🤣😘 https://t.co/cnJng0L2nX — 3atik (@HatikMusic) June 1, 2022