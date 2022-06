Maes règle ses comptes avec son ancien label et avertit ZED

La situation semble toujours aussi tendue entre Maes et le label Les Derniers Salopards, le rappeur Sevranais s’est séparé de son ancien producteur Diosang au mois de janvier dernier suite à la rumeur d’une sombre affaire de fusillade à Sevran impliquant ses proches et leur relation s’est ensuite dégradée. L’artiste de 27 ans vient de faire passer un nouveau message à LDS en mettant en garde ZED.

Maes à la haine contre ses anciens producteurs et le fait savoir

« Regarde, ils sont venus au clip pendant qu’on tournait la scène. Cela veut dire que l’on avait pas de vue sur les voitures. Un petit me dit : ‘il y a les voitures qui brûlent’. Je cavale, les voitures brûlent, il n’y a plus personne. Personne ne sait c’est qui, personne il truc t’as capté. Il n’y a plus personne. Toute la nuit je patiente à Sevran. Il n’y a pas mes producteurs, il n’y a personne. Je ne suis plus avec mes producteurs t’as capté ? Comme ils m’ont lâché, je ne suis plus avec eux. Il n’y a rien qui va me porter préjudice vu que j’suis en val-ca au point où j’en suis. » s’était exprimé Maes dans un fichier audio dévoilé sur les réseaux il y a quelques mois suite aux rumeurs de tensions avec son label et sur l’incident du tournage du clip du morceau « Kalenji » avec ZKR.

Le rappeur de Sevran a déploré le fait d’être lâché par son équipe avant d’acter la séparation avec son label puis d’annuler sa tournée. Maes demande désormais des comptes à LDS en leur reprochant de lui devoir de l’argent, « Des producteurs il y en a partout, des artistes non« a-t-il commenté dans une story avant d’ajouter « Rendez moi mes sous« . Il a ensuite adressé un message à ZED pour l’avertir des agissements de son ancien label, « Zed comment tu vas faire quand t’auras des problèmes ? LDS ne va rien faire pour toi et ils vont jamais te payer mon gros. Laisse leur Shasha c’est tout ce qu’ils méritent« .