Snoop Dogg n’en a vraiment rien à foutre décrit Sinik sur leur rencontre

Sinik poursuit la promotion de son nouvel album « Niksi » et vient d’accorder une interview à Clique en confiant une anecdote sur sa rencontre avec Snoop Dogg. Le rappeur des Ulis a donné son avis sur l’artiste Californien en dévoilant son top 5 des artistes de tous les temps.

Snoop Dogg un fumeur de joints invétéré selon Sinik

Le 8 avril 2022, Sinik a présenté le dernier album de sa carrière, un projet de 14 morceaux de pur rap avec les featurings de Lino sur le single « La foudre » et de Souldia pour le titre « Bipolaire ». De passage chez Clique, Malsain L’assassin s’est exprimé sur Snoop Dogg en établissant son classement des 5 meilleurs artistes all-time avec en-tête de son Top 5 le réalisateur américain Quentin Tarantino et Michael Jackson. Ils sont suivis par trois rappeurs, dans l’ordre Tupac, Snoop Dogg et enfin Eminem. A cette occasion Niksi a expliqué avoir rencontré Snoop en 2015 tout en donnant quelques détails de ses impressions sur Calvin Cordozar Broadus, Jr de son vrai nom.

« Moi j’ai grandi avec Doggystyle. J’ai eu la chance aussi de faire sa première partie à une époque, j’crois que c’était en 2005 ou un truc comme ça. Donc j’ai rencontré un peu le personnage. Fumeur de joints invétéré, il a une nonchalance en fait que j’aime beaucoup, et puis le mec il a quand même des sacrés tubes. » a-t-il déclaré en révélant avoir assuré une première partie d’un concert Snoop dont il s’est ensuite souvenu de son flegme en étant fidèle à sa réputation.

« Le côté vraiment West Coast, les longues baskets… enfin, tout est réussi chez lui. « a décrit Sinik avant de conclure « C’est vraiment un mec qu’en a rien à foutre de tout. Et moi je l’ai constaté en vrai, et c’est réel. Le mec n’en a vraiment rien à foutre de tout, en fait.« .

