Soso Maness sur son feat avec SCH, « Si tu fais un type Jul, les fans du S vont me tirer dessus vraiment »

Soso Maness s’exprime sur son nouveau titre avec SCH !

Soso Maness est de retour dans LE CODE avec Mehdi Maïzi sur Apple Music pour parler de son nouvel album ”A L’Aube” qui sort ce vendredi 10 juin. Avec l’humilité et la sincérité qui le caractérisent, le rappeur Marseillais évoque son succès et les problèmes qui arrivent avec, parle de ses relations avec les autres rappeurs, déclare qu’il a su tirer les cotés positifs de la rue, raconte des anecdotes sur ses featurings avec Mac Tyer et SCH.

Soso Maness a invité sur ce projet de 19 titres, Dinos pour le titre « À l’aube », Maes sur « Parapluie », Vladimir Cauchemar pour le morceau « L’hymne du pogo », SCH sur « Va jober », Josman pour le single « Carré rouge » et enfin Mac Tyer pour « DLC ». L’auteur du célèbre Zumba Cafew s’est confié sur sa nouvelle collaboration avec le « S » lors dans cet entretien avec Mehdi Maïzi en révélant les détails de la conception de leur nouveau morceau en commun.

Va jober, le prochain tube de l’été

‘Encore une fois, j’ai la prod. Déjà, honoré que ce soit Phazz. Qu’il nous ait envoyé la prod. Très grand beatmaker. Je le salue. Qui a composé R.A.C. avec le S. Et quand il m’envoie cette prod, j’ai cette gimmick de Va jober dans la tête. Et je fais le premier couplet, je suis à Dubaï et j’appelle le S. Je lui dit : oh brother, regarde, j’ai un petit délire. Mais dans ma tête, je lui propose pas. Tu vois, c’est un solo. Il me dit : « Oh, ça tue. » ‘ commence à décrire Soso Maness. ‘De toute façon, quand t’analyses au bout d’un moment… Parce que j’aime aussi analyser la musique, c’est soit on refait Les derniers marioles, où tout le monde va dire « ça tue » mais qui n’est pas encore single d’or. Tu vois ? Ce sample de Colette Renard, c’est un rap qui est très artistique. Mais qui n’est pas single d’or. Mais si tu fais une type Jul, les fans du S, ils vont me tirer dessus vraiment.’ raconte-t-il ensuite.

‘Et quand je rentre en France, je lui dis : oh, brother ! Il passe à mon studio, on est des frères. Tu vois, on est tout le temps ensemble. Je lui dit : pose dessus, non ? Il me dit « Ouais, moi c’est bon. Ça me va, impeccable. » Parfait, on va au studio. Il écrit encore au cahier, au stylo, et il me sort ce couplet incroyable. Et c’est vrai que la proposition artistique, elle est complètement différente. Et j’ai croisé Phazz dans le train, je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Il m’a dit : « Salut, c’est Phazz. J’ai fait ta prod. » Dans le même train, juste à côté. Il m’a dit qu’en fait cette prod, ça faisait 3 ans qu’il avait et que personne ne voulait la prendre. Il m’a dit : « Quand tu l’a pris, je me suis dit, Soso… Il est différent des autres.” Tu vois ? C’est différent.’ précise Soso Maness sur la réalisation du single « Va jober » avec SCH.