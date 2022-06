Mia Khalifa sous le charme de Naps, la connexion totalement improbable

La validation inattendue de Naps par Mia Khalifa

Après Vald qui s’était offert un peu de buzz grâce à Mia Khalifa, c’est au tour de Naps. L’ancienne actrice de films pour adultes vient d’apporter son soutien au rappeur Marseillais en pleine promotion des son nouvel album intitulé La TN (Team Naps) à paraitre ce vendredi 17 juin 2022 et enflammé les fans de l’auteur de La Kiffance sur les réseaux sociaux.

La TN, le nouveau projet de Naps comporte 22 titres, avec plusieurs invités, Kalif Hardcore sur les titres “Ma best”, “4 anneaux gris” et “Faut s’tailler”, Gazo sur “Vamos”, Alonzo et Morad sur “Bogota”, SCH pour “Dreamlife”, Kaaris et Kalash Criminel sur “VVS” et enfin Dadju pour “G700”. Avant la parution de son opus, Naps a pour le moment dévoilé deux extraits avec les singles “Sensas” et “La Maxance”, il est également de passage toute cette semaine dans les locaux de la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap pour présenter en live aux auditeurs des extraits inédits de son album mais c’est grâce à Mia Khalifa que l’artiste Marseillais vient de s’offrir un gros coup de promo.

En effet, de passage à Paris, sur le toit d’un immeuble de la capitale française, Mia Khalifa s’est filmée sur ses réseaux sociaux en train d’écouter deux chansons de Naps. Dans une première story, elle s’affiche à l’écoute du tube “La Kiffance” puis ensuite dans une seconde avec le titre “Sensas” de quoi offrir un énorme coup de publicité au rappeur français car l’ex-actrice est suivie par près de 28 millions d’abonnés sur Instagram. Il a ensuite réagi en relayant la vidéo dans une story avec la légende “Okay Okay” et un émoji aux lunettes de soleil, une belle exposition qui pourrait lui faire booster les ventes de son nouvel opus.

Mia Khalifa qui écoute « Sensas » de Naps masterclass je chiale pic.twitter.com/goyT303UjO — AlKllNG (@AlexSaruTo1) June 15, 2022