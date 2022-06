Amber Heard choque en affirmant toujours aimer Johnny Depp

Nouveau rebondissement dans le conflit opposant Johnny Depp et Amber Heard alors que le verdict du procès en diffamation lancé par l’acteur américain est tombé il y a quelques jours l’actrice vient de faire une surprenante déclaration dans un entretien ce mercredi dans l’émission The Today Show diffusée sur NBC.

Ces dernières semaines aux Etats-Unis, la presse people a suivi avec attention la bataille judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard qui a eu lieu au tribunal six années après leur rupture. Le long procès a débuté le 11 avril 2022 avec plusieurs témoignages et permis à l’ancien compagnon de Vanessa Paradis d’obtenir gain de cause devant la justice et avait même fêté son triomphe dans un restaurant avec note très salée de 60 000 €.

Après sa victoire judiciaire, Johnny Depp a finalement fait le choix de renoncer à percevoir la somme de 10 millions de dollars que doit lui payer Amber Heard en expliquant qu’il voulait que la vérité soit révélée. Cette dernière de son côté s’est confiée dans une interview avec la journaliste Savannah Guthrie sur toute cette affaire en livrant ses impressions sur le jugement et concernant son ancien compagnon, elle a assuré n’avoir aucune intention de lui nuire en ajouter l’aimer encore. “Je l’ai aimé de tout mon cœur, et j’ai essayé du mieux que j’ai pu de faire fonctionner une relation profondément endommagée et je n’ai pas réussi. Ça peut sembler difficile à comprendre mais c’est en fait assez facile, vous comprendrez si vous avez déjà aimé quelqu’un” a-t-elle déclaré.