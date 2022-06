Booba menace Seth Gueko après son feat avec Dala sans sa validation

L’avertissement de Booba à Seth Gueko !

Le 3 juin, Seth Gueko a dévoilé le dernier album de sa carrière avec le projet “Mange tes morts” sur lequel il a invité plusieurs artistes dont le rappeur Dala signé sur le label Piraterie Music de Booba sauf que l’artiste originaire de Saint-Ouen-l’Aumône n’aurait pas obtenu l’autorisation pour faire figurer leur morceau commun sur son opus.

En 2018, un clash a éclaté entre Seth Gueko et Booba suite aux moqueries de ce dernier qui a confondu la compagne du Professeur punchline avec un “ladyboy” (des hommes transformées en femmes qui sont nombreux en Thaïlande) en réaction à une photo en Thaïlande avec Rohff. Après plusieurs attaques virulentes de B2O, les tensions s’étaient finalement apaisées entre les deux rappeurs français et ils sont passés à autre chose. En 2020, Kopp avait même adressé un message de soutien à Seth Guex pour le début de la carrière dans le rap de son fils.

B2O met un gros coup de pression suite au featurung avec Dalla

“Si j’aurai su… mes excuses à madame et à la famille, salam au fiston #ubereatscpasgratuit #méaculpa” avait commenté le DUC sans savoir s’il s’agissait d’un message ironique ou non avant d’ajouter “Au moins t’es un débrouillard. Respect pour ça. Sans rancune, tu connais je suis un gros haineux MDR Longue vie aux rats”. Mais Booba semble toujours rancunier envers l’ancien membre du collectif Néochrome et lui reproche d’avoir collaborer avec un de ses poulains sans son aval.

En effet sur l’album “Mange tes morts”, Seth Gueko s’est offert les featurings de DA Uzi, Lefa, Benjamin Epps, Youssoupha, Kanoé, Kofs, Le Rat Luciano, AKH, Sat, Caballero, JeanJean ou encore de Dala membre du label 92i pour le single “Krakoukass” produit par EBTZ Music. Cette collaboration n’est pas validée par Booba qui s’en est agacé et a adressé un message en privé à Nicolas Salvadori de son vrai nom sur Instagram avant de l’afficher dans une story. “Tu t’es pris pour qui pour mettre Dala dans ton nouvel album sans demander aux intéressés ?“ déclare-t-il avant de poursuivre, “On va te retirer ton album directement, tu vas apprendre à respecter les gens… Fais l’imbécile, tu vas voir, en tout cas, on va le retirer“.

Pour le moment Seth Guex n’a pas réagi à cet avertissement de B2O mais cela devrait raviver les tensions entre eux alors que Dala de son côté vient de sortir un nouveau single intitulé “Booder“.