Mia Khalifa en plein kiffe sur Naps qui réagit

Mia Khalifa fait clairement partie de la Team Naps ! L’ancienne actrice de films pour les adultes vient encore de le prouver une nouvelle fois en apportant sa force au rappeur Marseillais pour la sortie de son nouvel opus La TN aujourd’hui. C’est la seconde fois cette semaine qu’elle affiche son soutien à l’interprète de La Kiffance.

C’est la kiffance pour Mia Khalifa qui est devenue une véritable fan de Naps. Après La Maxance et Sensas, deux tubes monstrueusement estivaux, La Tn (Team Naps), le nouvel album de Naps est enfin disponible. Au programme, des summers hits, on le sait mais pas que. Si le Marseillais a cette capacité à faire danser, il y a dans sa musique une mélancolie qui la rend si particulière et marquante. La TN est un album complet et cohérent de bout en bout, à la rencontre du rap marseillais chantant et du rap marseillais percutant, le focus track Vamos en featuring avec Gazo, rassemble les différents univers de Naps.

C’est chaud entre Mia Khalifa et Naps !

Sur cet album l’artiste de la ville phocéenne a également invité Kalif Hardcore, Kaaris, Kalash Criminel, Morad, Alonzo, SCH, Dadju et a obtenu une promotion inattendue de la part de Mia Khalifa qui s’est affichée sur Instagram en train de s’ambiancer sur des titres de Naps avant de rééditer son soutien sur Twitter.

“C’est la kiffance“ a-t-elle tweeté à ses 4,5 millions d’abonnés pour la sortie du nouvel opus du “N” en référence à son tube de l’été 2021 certifié double single de diamant. Un message relayé par Naps avec la légende “🤫 #LaTN“ qui espère nous offrir un nouveau hit de l’été avec l’un des titres extraits de son album.