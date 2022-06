Maes s’en prend à Benab l’accusant de l’avoir volé, “90% du rap est faux”

Maes très énervé contre Benab, ça part au clash !

Les deux rappeurs Sevranais Maes et Benab ont collaboré ensemble à plusieurs reprises mais cette époque est désormais révolue. L’interprète de Madrina est très remonté contre son compère qu’il accuse de lui avoir volé des toplines et des textes dans un coup de gueule posté sur Instagram.

Après son récent conflit avec son ancienne équipe, “Toute la nuit je patiente à Sevran. Il n’y a pas mes producteurs, il n’y a personne. Je ne suis plus avec mes producteurs t’as capté ? Comme ils m’ont lâché, je ne suis plus avec eux.” avait-il confié sur ce sujet suite à une sombre histoire de fusillade à Sevran, Maes a décidé de quitter son label LDS et son producteur pour lancer sa propre structure nommée “Omerta Records” dont il vient d’annoncer sa création avec le message “La vie continue” tout en dévoilant le logo du label indépendant. L’artiste originaire de Sevran a aussi eu un échange tendu avec Booba sur cette affaire et les droits d’auteur du single “Pablo” avant de se réconcilier avec ce dernier mais c’est aujourd’hui avec le rappeur Benab qu’il est en conflit.

La fin d’une grande collaboration

En effet dans ces dernières stories sur Instagram, Maes s’en est pris à Benab, “On a pas les mêmes principes. Ce qui est normal est un manque de respect pour moi“ a-t-il déclaré après avoir partagé une version du morceau “Mon Poto” de son nouvel ennemi sans sa voix en affirmant “J’compte même plus les textes, toplines données aux vestes réversibles #BonJimy 90% du rap est faux“.

Une déclaration qui semble donc marqué la fin de l’amitié entre les deux rappeurs Sevranais qui ont collaboré ensemble sur les titres “Rude” en 2019, “Sourire” en 2020, “Faya” et “Andale” en 2021. L’artiste ciblé par cette attaque n’a pour le moment fait aucun commentaire sur cette accusation.