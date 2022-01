Booba réagit à la rumeur de trahison envers Maes

Booba met les choses au clair sur une éventuelle embrouille avec Maes dont la rumeur circule avec insistance. Silencieux depuis le début de l’affaire de la fusillade à Sevran puis de l’exil à Dubaï de l’interprète de Tmax 560, le Boss Du Rap Game est enfin sorti du silence sur les bruits de couloir concernant un différend entre eux.

Non, pas de trahison entre eux !

Depuis leur connexion en 2018 sur le single « Madrina » dont le clip cumule 130 millions de vues, Maes et Booba ont enchainés les collaborations et se sont toujours soutenus. En 2020, ils se sont réunis sur le titre « Blanche » extrait de l’album « Les Derniers Salopards » avec près de 75 millions de visionnages pour le clip avant de se retrouver en 2021 sur le morceau « VVV » issu de l’opus « Ultra » de B2O et enfin en fin d’année dernière sur le titre « Platine O Plomo » extrait de « Réelle vie 3.0 ».

Tout a donc l’air d’aller pour le mieux entre les deux rappeurs français mais depuis la semaine dernière l’information que des proches de Maes ont été ciblés par des tirs à Sevran puis qu’il s’est séparé de son équipe de producteurs avant de partir aux Emirats Arabes Unies a lancé la rumeur d’une brouille avec Booba qui aurait lâché son compère. Face à la nouvelle qui a agité les réseaux pendant plusieurs jours aucun d’eux ne s’est exprimé.

Booba dénonce les fake news

Dans plusieurs publications sur Instagram, Maes a déploré le manque de soutien d’une partie de ses proches mais sans cité de nom. B2O vient enfin de mettre fin à l’affirmation qu’il serait concerné par ces messages. Il a partagé dans une story sur la page OKLM une copie d’écran d’une publication Facebook avec le titre « Maes trahi par Booba et ses producteurs ? Il balance un tacle après la fusillade de Sevran » et la légende « Les histoires continuent ». Cette info est une fake news, « Faux : Booba dément » a-t-il commenté pour faire taire ses détracteurs et démentir les faux titres de certains médias.